Judit néniről megtudtuk, ma is írogat, előadásokat tart, az alkotás öröme sokat jelent és ad számára. 12 regényét és meséjét az Egyesült Államokban és Kanadában adták ki, hiszen előbbi ország 1951-től az otthona volt egészen 2000-ig. Mutatja az angol és magyar nyelven On the way home – Útban hazafelé címmel kiadott kötetét. 3 éve lakik a veszprémi intézményben, ahol ugyancsak otthonra lelt, a sok-sok programról nem kíván a jövőben sem lemondani.

– A szellemi frissesség megőrződésének titka, hogy jól kell kiválasztani a géneket – mondja Judit néni nevetve, boldogan a köszöntőn, s amikor elbúcsúzunk tőle, hozzáteszi: – 10 év múlva találkozunk a 100. születésnapomon.

Isten éltesse!