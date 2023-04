Vörösmarty Éva, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés alelnöke mondta el mindezt a Tésen tartott VII. Veszprém Vármegyei Értékünnepen. – A tapasztalat szerint, ahol van szándék, elköteleződés és szakmailag elhivatott humán erőforrás, ott sikeres az értékőrző tevékenység – tette hozzá Vörösmarty Éva, utalva ezzel arra, hogy miért lehetett ezúttal a Fodor-Bödös István polgármester vezette bakonyi település a házigazdája az értékünnepnek.

Az ünnepélyes megnyitón elhangzott, a Veszprém Vármegyei Értékünnep ötlete 2016-ban fogalmazódott meg, a Nemzeti Művelődési Intézettel karöltve kezdte el szervezni a mára hagyománnyá érett programot a Veszprém Vármegyei Önkormányzat. Minden évben egy kistelepülésen szervezik meg az eseményt. Olyan helyen, ahol az értékfeltárás, a közösségi élet eredményei kiemelkedőek. Az esemény remek találkozási, bemutatkozási alkalom az értékfeltárással foglalkozók számára.

Így volt ez a tési faluházban is, ahol a folyosón települési értékasztaloknál ismerhették és ízlelhették meg a vármegye településeinek, térségeinek kulturális és gasztronómiai értékeit az érdeklődők, de a vármegye szépségeire fókuszáló képeslaptervező pályázat válogatott alkotásait is kiállították a szervezők a folyosón, sőt, a pályázat díjkiosztóját is Tésen tartották.

Vörösmarty Éva, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés alelnöke az értékőrző munka fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében Fotó: Szabó Péter Dániel

Ünnepélyes keretek között jelentették be a rendezvényen, hogy az elmúlt három évben – a Covid-járvány miatt 2021-ben és 2022-ben sem rendeztek értékünnepet – mely értékeket vették fel a Veszprém Vármegyei Értéktárba. Összesen huszonheten vehették át az ennek emléket állító plaketett és oklevelet az ünnepségen. Olyan értékek kerültek be a vármegyei értéktárba, mint a pápai Esterházy-kastély vagy a tihanyi levendula, de a Tési-fennsíkon kutató Alba Regia Barlangkutató Csoport, valamint a bakonyi településen élő rendőr főtörzszászlós balesetmegelőzési előadás-sorozata is helyet kapott a listán.