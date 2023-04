A tábla előtti útszakaszon, melyet a videóban most bemutatunk, nem találtunk olyan tilalomra utaló jelzést, melyet a KRESZ szabályai alapján ez a tábla oldana fel, ezért valószínűsítjük, még az útfelújítás és a vele járó sebességkorlátozás kapcsán maradt kint, úgy, mint a Pápai úton is, amiről korábban már írtunk, s hamarosan lekerült. Most nézzük meg ezen a rövid videón, indokolja-e valami, hogy a feloldás továbbra is kint maradjon, mert ami felesleges, az mind zavaró lehet.