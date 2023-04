Az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások című pályázat célja az egyházi hitéleti célú ingatlanok védelme, felújítása, bővítése, mely a településkép változására is pozitív hatással lehet. Pápadereskén régóta jelentett komoly problémát a templom tetőszerkezete, az elmúlt évszázadokban, évtizedekben többször is kisebb-nagyobb sikerrel próbálták javítani. A mostani fejlesztéssel sikerült ezt a gondot megoldani, sőt a gyülekezet saját megtakarításából a templom belső falait is kimeszeltette, a nyílászárókat lefestette és az egyik gyülekezeti tag restauráltatta az 1788-ből való belső bejárati ajtót.

Az istentiszteleten Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke hirdetett igét, majd Baráth Julianna református lelkész köszöntötte a megjelenteket és mesélt az 1788-ban épült templom felújításának részleteiről. Az eseményre elfogadta a meghívást Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, aki beszédében azt mondta, a keresztény Magyarországon és a keresztény Európában fontosak azok a gyülekezési helyek, ahol hitünket gyakorolhatjuk.

– Részben állami támogatásból, részben a helyi közösség összefogásnak köszönhetően Pápa környékén több mint 30 templom és számos útszéli kereszt felújítására jutott anyagi fedezet, aminek nagyon örülünk – fogalmazott a gyülekezetnek a képviselő. – Nem szabad elfelejteni, hogy ha a fundamentum és a tető nem megfelelő, a legerősebb falak is leomlanak, ezért volt itt is nagy szükség a tető rendbetételére. Azt kívánom, hogy a pápadereskeiek töltsék meg élettel a templomot és ne arról kelljen beszélnünk, hogy elnéptelenedünk.