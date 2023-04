Az ajánlott túraútvonal mentén raktak ki hét nyuszis táblát az arborétumban húsvétvasárnapra, térképen be is jelölték helyüket, azonban azt már a gyerekeknek kellett ráírniuk, hogy melyik ponton melyik tapsifüles figurára leltek rá. Több család érkezett, hogy a játékot együtt élvezze a különleges környezetben, a szerzetesek által létrehozott botanikuskertben. Egy Zirci származású édesanya Budapestről több gyermekével jött el, amikor hallottak az állatsimogatóról, aminél egyébként felnőttek is szívesen elidőztek.

Rábapatonáról rokonok, komák, barátok együtt érkeztek a természetet megcsodálni egy kis lelkes hatéves nyuszikeresővel, Zalánnal

Fotós: Rimányi Zita

A Lovason erdőszélen lakó, természetet kedvelő négytagú család, a szülők, öt- és egyéves gyermekük a természettudományi múzeum meglátogatása után indult sétálni az arborétumba, a kicsit babakocsiban tolták, és térkép nélkül is örömmel fedezték fel az ugribugri-figurák rejtekhelyeit.

Szintén Zirctől nem messzire lévő településről jöttek a füleslesre, a családi programra és egyben az arborétum felfedezésére hármasban bakonybéliek, Mariann, az anyuka és két Robi: apuka és vállára ültetett kisfia. Hiába volt a térkép, az első fülestábla megtalálása miatt párszor megkerülték a tó egyik sarkánál lévő növényeket, de az édesapa végül sikerrel járt, a zsilipnél meglátta, aztán pedig már hároméves gyermeke is ügyesen boldogult a további hasonló feladatoknál.

A húsvétra kialakított állatsimogatónál a zirci arborétumban gyerekek és felnőttek is szívesen elidőztek

Fotós: Rimányi Zita

A rábapatonai Somodi Gergő viszont már dél körül arról számolhatott be lapunknak, hogy a hét nyuszitáblából hatot kipipálhattak a lelkes térképleső hatévessel, Zalánnal. Miatta választották húsvétkor úti célnak a zirci arborétumot, de szépségét szintén szerették volna élvezni, ezért társasággal érkeztek, felnőttek többen együtt kirándultak, rokonok, komák, barátok. Többségük még sosem járt itt, vagy csak nagyon régen, gyermekkorában.