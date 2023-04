A ma már klasszikusnak számító, ikonikus Süsü tévés sorozatból is ismert színművész szerencsére ma is aktív, hetente több alkalommal is színpadra áll. S ha már mese: szintén április 15-én – 1963-ban – mosta meg a fogát, vette fel pizsamáját a tv-Maci, mely a gyerekek példaképe lett, és rövid történetein generációk nőttek fel. Mai felgyorsult világunkban már elfeledkezünk ezekről a régi műsorokról. Persze ma is vannak remek alkotások, ám a retró mesék mind a mai napig mindannyiunk szívét megdobogtatják, nagy hatással vannak ránk. Érdemes lenne néha néhány klasszikust elővenni, hiszen a meséknek erejük van, amit felnőttkorban is érezhetünk.