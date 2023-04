A házigazda, Udvarhelyi Olivér, a KÉSZ veszprémi elnöke felkérésére Udvardy György érsek hívta közös imára a jelenlévőket, majd megkezdődött a Makláry Ákos vezette beszélgetés, melynek további résztvevői Papp Miklós görögkatolikus pap, morálteológus és Latorcai Csaba miniszterhelyettes, a KDNP ügyvezető elnöke voltak. Hasonló korú és világnézetű vendégekről volt szó, akik mégis különböző szempontból tudták megvilágítani, mit is jelent a hazai keresztényeknek az Isten – haza – család már-már misztikus hármasa, amikor olyan kérdésekre kell válaszolni, hogy például mit kezdjünk a hazaszeretettel, ha a világszervezethez, a katolikus egyházhoz való tartozást tartjuk fontosnak, hogy a haza és a születési kultúra vajon mennyire határozza meg egy ember életét, illetve, hogy miként viszonyuljunk Közép-Európa fájó kérdéséhez, a kivándorláshoz?

Elhangzott, hogy az Isten – haza – család fogalomhármas mindig ott élt a keresztény magyarokban, akik számára a kapcsolat a transzcendenssel, a nemzettel, plusz a vérségi kapcsolatok hármas védőbástyát jelentenek, egyben dobbantót, ahonnan újra meg újra energiát nyerhetünk. Erre persze csak akkor van esély, ha hármas kapcsolataink harmóniában működnek. Ekkor tudunk flow-ban dolgozni, a munkára is a legnagyobb energiát fordítani. Az ember legfontosabb ideje a jövő idő, a jövőkép alapján alakítjuk a jelent és bánunk a múlttal is. Az európai filozófia számára mindenki konzervatív és mindenki liberális, haladó a szavak eredeti jelentése szerint (nem úgy, mint az angolszász világban), mert mindenki őriz hagyományokat és mindenki haladó is egyben. A keresztény ember tehát nem múzeumőrző, hanem a jövő számára nyitott ember, örök fiatal kell hogy legyen.

Mi a helyzet a hazaszeretettel akkor, amikor gyökerek nélküli világpolgárokat sikerül ünnepelni? A vendégek úgy vélték, a Mindenható nem véletlenül teremti az embert adott nyelvűnek, adott helyre, hanem azért, mert ott lesz feladata, ott fog tudni kiteljesedni. „Itt élned, halnod kell” – üzeni a Szózat a feladatot, ami az emberi boldogulás feltétele is. A hazaszeretet sem más, mint kiterjesztett családszeretet. Napjaink fontos kérdése, hogy lezajlik-e a családokban a primer szocializáció, a szükséges értékátadás, ami a szülők küldetése, ezek képezik a nevelés alapjait. Mert nem lehet rutinból élni, kereszténynek is tudatosan kell lenni, mert csak akkor lehetünk hitelesek, ha ugyanazt az életet éljük akár a hitről, akár a közéletről van szó. Ami napjainkban alakulóban van, az hasonlít az őskeresztényéghez; csak keresztény értékekre tudjuk építeni családunk és társadalmunk életét is.

A rendezvény – amelyen részt vett Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő, Porga Gyula veszprémi, Bóka István balatonfüredi polgármester, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Polgárdy Imre, a megyegyűlés elnöke, Janka Ferenc görögkatolikus esperes, Sebestyén József, a Veszprémi Érseki Főiskola rektora, Oberfrank Pál színházigazgató, Halmay Gábor képviselő, az IKSZ veszprémi elnöke és további sok érdeklődő, az érdekes beszélgetés után fórummá alakult, melyen a vendégek további kérdésekre válaszoltak.