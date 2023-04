Lélekfiatalító kikapcsolódás nyugdíjasoknak

Ceruza, faragó, tea és szemüveg – gyakorlottan készítették ki a szükséges eszközöket az asztalra a nyugdíjasok a nekik szervezett zirci sakk- és rejtvényfejtő versenyen írja a Napló. – Felüdít a szúdokuzás, és sikerélményt nyújt, mert addig gondolkodom mindig, amíg összeáll a végeredmény. A számokat szeretem ezekben a feladványokban, könnyen átlátom már a rendszerüket, és vannak kialakult taktikáim ahhoz, hogy mindegyik a megfelelő helyre kerüljön – mondta el a kádártai Kosár Gáborné.

Ezúttal elbukták a rangadót a veszprémiek

Ötödik alkalommal csapott össze egymással a Telekom Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdacsapata ebben a szezonban szombaton – számol be róla a veol.hu. A bakonyiak négy siker után álltak: az őszi bajnoki meccset követően idén a Bajnokok Ligájában és a magyar kupa fináléjában is felülmúlták a legnagyobb honi riválist, ezúttal viszont nem bírtak a Tisza-partiakkal. A Szeged hatalmas csatában győzött, és nagy lépést tett az NB I. alapszakaszának megnyerése felé, ami nagyban befolyásolja a későbbi bajnoki finálét.

Négy nap alatt ötven koncert

Véget ért vasárnap éjszaka az első alkalommal megtartott Veszprémi Blues Fesztivál – tudósít a megyei napilap. A régióban eddig megszervezett legnagyobb bluesfesztiválon a szcéna elismert nemzetközi zenészei és a hazai blues-roots kiemelkedő együttesei léptek színpadra. Csütörtöktől vasárnap hajnalig mintegy ötven koncertet tartottak a Veszprém–Balaton 2023 – Európa kulturális fővárosa program támogatásával megrendezett fesztiválon. Szombaton a legnagyobb bulik egyikét az egyedülálló énekhangjával és szájharmonika-játékával a kortárs blues egyik ikonjává vált Rick Estrin és a Nightcats adta.

Új életre kelt az egykori kriptongyár épülete

Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a kriptongyár szombaton. Az épületben a színes kulturális programok mellett szeretnék bemutatni azokat a szakmákat, amelyek egykor jelentős szerepet töltöttek be Ajka életében, de mára megszűntek – olvasható a veolon. Ilyen az üveggyártás, a timföldgyártás és az alumíniumkohászat. – Óriási öröm, hogy a magyar ipartörténet és művészettörténet egyik ilyen kiemelkedő emlékét, mint a kriptonház, elindíthatjuk az új élet felé vezető úton, és ezzel talán kései elismerést is adhatunk Bródy Imrének, akinek nagyon sokat köszönhet Ajka, a magyar ipar és Magyarország – szólt köszöntőjében Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője.

Megújult a pápadereskei templom

Kormányzati támogatásból és saját forrásból, több mint 15 millió forintból újították fel a pápadereskei református templomot. A beruházásnak köszönhetően az épület kívül-belül megszépült, többek között egy 200 éves ajtót is eredeti állapotába állítottak vissza. Az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások című pályázat célja az egyházi hitéleti célú ingatlanok védelme, felújítása, bővítése, ami a településkép változására is pozitív hatással lehet.

Idén is csatlakoztak az internetfiesztához

Egyéni felhasználók – Mikroközösségek – Metaverzum címmel indult útjára idén az „internet­fieszta” országszerte, amelyhez ezúttal is csatlakozott a Sümegi Városi Könyvtár. A program részeként az internet veszélyeire hívták fel a figyelmet a szervezők az egyik délelőttön, amikor a Ramassetter Vince Általános Iskola 6. osztályos diákjai részére Molnár András rendőr őrnagy tartott tanulságos eseteket bemutató előadást. Mivel idén az internetfieszta a víz világnapját követő napon indult el, egy hat feladatból álló családi online vizes játékot hirdetett meg a könyvtár. Helyes megfejtés esetén a játékok végén kapott szótagokat össze kellett olvasni, az így keletkezett kifejezést e-mailben várták a megfejtőktől – adja hírül a Napló online hírportálja.

Versekkel versengtek

A költészet napja alkalmából immár hatodik alkalommal rendeztek diákoknak szavalóversenyt Sümegen – olvasható a Naplóban. A Himfy-versünnepet a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ emeleti olvasótermében tartották meg. A szervezők örömmel állapíthatták meg, hogy a versmondás egyre népszerűbb a fiatalok között. Ráadásul ezúttal Sümeg határait is sikerült túllépni, mivel vendégek is emelték a rendezvény színvonalát. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen a felkészült fiatalok remek versekkel, kifogástalan előadásmóddal mutatkoztak be. Három kategóriában értékelték a szavalókat, s eszerint adtak át díjakat Kisfaludy Sándor kedvence, Szegedy Róza kedvence és Kisfaludy Károly kedvence címmel, illetve könyvutalványokkal is jutalmazták a győzteseket. Természetesen a résztvevők mindegyike győztes volt, ahogy azt Németh István Péter tapolcai költő, a zsűri egyik tagja is megfogalmazta az értékelés során.

A jó kommunikáció alapja

Az Ajka városi óvoda Katica intézményegységében működő tehetségműhelyekben több területen is fejlesztik a kisgyermekeket, speciális végzettségű óvodapedagógusok irányításával tartanak heti rendszerességgel fejlesztőfoglalkozásokat. Ezekre a foglalkozásokra azok a gyerekek járnak, akikben az óvónőik affinitást, tehetséget látnak – olvasható a veolon. A Csodabogár Akkreditált Kiváló Európai Tehetségpont Varázsszó műhelye munkáját Varga Csilla óvodapedagógus vezeti. Elmondta, hogy a drámajáték alapja az érthető, tiszta beszéd. Anélkül nincs egyértelmű, jó kommunikáció. Az óvodapedagógus számára mindig fontos volt a csoportjába járó gyerekekkel megismertetni a magyar nyelv változatos szókincsét, egyedi szófordulatait. Hozzátette, hogy a drámajáték minden résztvevőtől aktív közreműködést igényel, és a visszahúzódó, gátlásos gyermekek is részesei lehetnek a történeteknek, így könnyebben bevonhatók a foglalkozásokba.

Rajzverseny az erdők védelméért

Több évtizede rendezi meg a Tarczy Lajos Általános Iskola a számítógépes rajzversenyét. Idén erre két ország 12 iskolájából 64 tanuló nevezett, s végül 60 rajz érkezett be. A három kategória győztesei oklevelet kaptak. Az idei verseny központi témája az erdők védelme, megőrzése, gyarapítása volt. A versenyzők rajzok segítségével mutatták be az erdő és a benne élő állatok közösségét. A digitális témahét első napján hirdették meg a versenyt, a pályaműveket öt napig várták a diákoktól. A zsűri tagjai a rajzokat esztétikai és technikai szempontból is értékelték. Hét pápai és három Pápa környéki iskola mellett két romániai intézmény, a Scoala Gimnaziala Emil Garleanu, Baraganu és a High School Lucian Blaga Constanța tanulói is pályáztak – tudósít a Napló.

Országos bajnok lett a Vetési

A vetésis lányok nyerték meg az országos döntőt a kézilabda B diákolimpia V–VI. korcsoportjában – írja a veol.hu. Az amatőr kézilabdacsapatok megmérettetésének Pécs adott otthont, Veszprém vármegyét két együttes képviselte: a lányoknál a Vetési Albert Gimnázium, a fiúknál pedig a Noszlopy Gáspár Gimnázium diákjai voltak ott a megmérettetésen. A vetésis hölgyek megnyerték csoportjukat, majd egészen a döntőig meneteltek, ahol 17-10 arányú sikert arattak bonyhádi ellenfelükkel szemben. Varga Balázs és Gyimesi Károly csapata így országos bajnoki címet ünnepelhetett, a torna legjobb mezőnyjátékosát a veszprémiek adták Sepsi Réka személyében. A fiúk mezőnyében a Noszlopy-iskola alakulata az ugyancsak előkelőnek számító negyedik helyet szerezte meg az összesen 12 alakulatot felvonultató fináléban.