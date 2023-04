Passió a veszprémi Séd-völgyben

Hagyományteremtő szándékkal élő passiójátékot mutattak be a Séd völgyében a Veszprémi Főegyházmegye szervezésében, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával a napokban, írta meg a Napló. – A remény mindig az immár évszázadok óta, hogy amikor Jézus szenvedéstörténetét megjeleníti egy közösség, akkor a megidézés okán részesei vagyunk annak. Abban a státuszban, abban a fázisban, amelyben éppen az életünk van – nyilatkozta Udvardy György veszprémi érsek. Hangsúlyozta, hogy Jézus értünk, önként vállalja a szenvedést, a kereszthalált, és annak is nagy jelentősége van, hogy azokon a tereken játsszák, viszik végig az eseményt, ahol egyébként a mindennapi életünket éljük. Vagyis a megváltás és a mindennapi élet teljesen összekapcsolódik. – A kérdés mindig az, hogy én képes vagyok-e akár küzdelmeim, egyéb nehézségek okán észre venni a reményt, hogy ha azt érzem, hogy egyedül vagyok az életutamon. A válasz az, hogy nem vagyok egyedül, mert Krisztus ott jár – jelentette ki az érsek. Elmondta, az előadás a régi misztériumjátékok logikáját követi, azaz be akar vonni bennünket a misztériumban, részesíteni akar belőle, ám a megtisztulás belülről történik. A produkciót Kiss György rendezte, az előadásban nyolcvanan szerepeltek.

Egy évre választottak várkisasszonyt Cseszneken

Mivel kellemben és tudásban kellőképp ketten is megfeleltek, felülmúlták a várakozásokat, meglepték a történelmi próba során a hagyományőrzőket, és a Himfy Bandérium tagjai két hölgyet választottak meg cseszneki várkisasszonynak, számolt be a veol.hu. Egy évig viselheti a cseszneki várkisasszony címet Kolozsvári Katalin és Horváthné Nagy Alexandra. A felhívásra jelentkezők közül az előválogatóból továbbjutók tudását a napokban tették próbára a bakonyi erődítményben. Úrhölgy szerepébe bújva kellett szerepjáték keretében udvarlókat fogadniuk, köszöntéseiket viszonozniuk. Nem titkolták, kicsit zavarba jöttek ebben a helyzetben, ugyanakkor őszintén bevallották, hogy szívüket már más birtokolja. Mindketten erdész végzettségűek és fia­talasszonyok, sőt, Kata már két kisgyermek édesanyja.

Megállíthatatlan az ajkai focicsapat

Sorozatban ötödik bajnoki meccsét nyerte meg az FC Ajka a labdarúgó NB II.-ben, írta meg a Napló. A Veszprém vármegyeiek ezúttal Lipcsei Péter csapatát fektették két vállra, méghozzá magabiztosan. Jól kezdett a hazai alakulat, amely nyomást tudott helyezni a Soroksárra, és ennek hamar meglett az eredménye. A 13. percben nem tudtak kibontakozni a soroksáriak, Csemer hozta fel lendületesen a labdát a bal oldalon. A beadás után a kipattanó a másik oldalon Szűcs elé került, a felfutó hátvéd lövésébe Zsolnai piszkált bele hat méteren sarokkal, a labda a hálóba vágódott, 1-0. Igyekezett támadólag fellépni a Soroksár, de egy röviden sikerült hazaadás után ismét az Ajka került helyzetbe, ám abból nem született gól. A második játékrész elején is a vendégek kapuja előtt volt többet a játékszer. A 63. percben megszületett a második hazai találat: Sejben indította pontosan a saját térfeléről Doncseczet, aki kihasználta, hogy egyedül hagyták a védők, kapura vezette a labdát, és hét méterről a kifutó Kovács mellett a jobb alsóba helyezett, 2-0. A folytatásban próbálkozott még a vendégcsapat, de még szépíteni sem tudott, magabiztosan, megérdemelten nyertek az ajkaiak.

Döntetlen lett a nagykanizsai derbi

A veszprémiek vezetést szereztek egyik legnagyobb riválisuk otthonában a labdarúgó NB III.-ban, ám végül meg kellett elégedniük egy ponttal, tudósít a veol.hu. A 19. percben előnybe kerültek a veszprémiek Nagykanizsán. Tóth lőtte be balról a szögletet, Borsi kapus és a védők is tétováztak, Somogyi pedig kihasználta ezt, és közelről, a hálóőr lábai között a kapuba pöckölte a játékszert, 0-1. A 20. percben Gálfi csent labdát, egyedül vezette azt kapura, a rövid oldalt célozta, Borsi kapus lábbal hárította a ziccert. A második félidőben, az 58. percben bal oldali beadás után nem tudtak felszabadítani a veszprémiek, a hosszú oldalon érkező Szilágyi levette a labdát, és Héninger mellett a hálóba passzolt, 1-1. Az első félidőben jobb volt riválisánál a Veszprém, a másodikban beleerősített a Nagykanizsa, de a vendégeknek is megvoltak a helyzeteik a szünet után.

Megtisztították a patakpartot

Nagyszabású szemétszedési akciót hirdetett az Eger-víz patakművészeti őrség. A felhíváshoz tizenkét település önkéntesei csatlakoztak, akik százhatvan zsák szemetet gyűjtöttek össze a patak mentén, írta meg a Napló. Márta István, a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet alapítója, elnöke, az Eger-víz patakművészeti őrség projektvezetője elmondta, a napokban tartott szemétszedéshez tizenkét település csatlakozott Nagyvázsonytól Szigligetig, s mindenhol helyi szervezésben, önkormányzati vagy civil szervezet koordinálásával kapcsolódtak be a programba a résztvevők. Az eszközöket a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet biztosította. A Balaton-felvidék és a Déli-Bakony egyik csodálatos természeti értéke a Balatont tápláló, mintegy 32 kilométer hosszú Eger-víz patak áll a fókuszban, amelynek vízhozama sajnálatos módon évről évre csökken. A folyamat megállítása érdekében jött létre egy térségi összefogás Márta István vezetésével, amely az idei évben már konkrét, megvalósítható programokat is kínál. A szemétgyűjtési akció összes résztvevőjét vendégül látta a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet Kapolcson, a Falumalom udvarán. Az invitálást jóval több mint százan fogadták el

Megismertették tevékenységüket

Az autóipari munkákról és a mobilitás átalakulásáról is szó esett a Mérnöktavasz címmel tartott napokban tartott rendezvényen a veszprémi Kossuth utcán, számolt be a veol.hu. A programot az elektromos kormányrendszerek fejlesztésével foglalkozó Thyssen­krupp és a Pannon Egyetem szervezte közösen. Naszádos László, a Thyssenkrupp veszprémi mérnök­irodájának vezetője elmondta, két éve vannak jelen Veszprémben, és a rendezvénnyel igyekeztek bemutatni tevékenységüket a helyieknek azzal a nem titkolt céllal, hogy új kollégákat is toborozzanak. A rendezvényen két tesztautó is megtekinthető volt, amelyek segítségével megismertették fejlesztési tevékenységüket, valamint néhány olyan elektronikát is bemutattak, amelyet a társaság fejleszt. A veszprémi irodában mintegy hatvanan dolgoznak. Délután kerekasztal-beszélgetést tartottak, amelyen az önkormányzat képviseletében Porga Gyula polgármester, míg a Pannon Egyetem részéről Fodor Attila, az intézmény műszaki informatikai karának dékánhelyettese vett részt. Az eseményen a K + F tevékenységről, valamint a város, a cég és az egyetem közötti kapcsolatról is szó esett.

Megtanulják gondosan használni az erőforrásokat

A Vetési Albert Gimnázium és a Pannon Egyetem együttműködési megállapodást írt alá egy pályázat keretében, írta meg a Napló. Simon Zsolt, a Vetési Albert Gimnázium intézményvezetője köszöntőjében kiemelte a gimnázium eddigi sikereit a fenntarthatóság tekintetében, illetve örömét fejezte ki a hosszú távú együttműködést illetően. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora szerint olyan világ vesz körül bennünket, ahol a fenntarthatóságnak jelentősége van. – Különösen a fiatalok azok, akik joggal kérhetik számon rajtunk, az idősebb generáció tagjain, hogy mit hagytunk rájuk. Ez talán még nincs veszve, és mi is tehetünk azért, hogy ez a világ jobb legyen – tette hozzá. Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja kiemelte, a fenntarthatóság, habár divatos kifejezéssé vált napjainkban, súlyos tartalommal bír, amelyre kiemelten fontos felhívni a figyelmet. A köszöntőket követően Kurdi Róbert egyetemi docens, szakmai vezető a Pannon R(E)gyetem koncepciót mutatta be, majd Bobek-Nagy Janka tudományos munkatárs, alprojektvezető a Vetési Albert Gimnáziumban megvalósuló hulladékgyűjtési pilot­projekt részleteit ismertette. A Pannon Egyetem és a Vetési Albert Gimnázium együttműködésén keresztül a középiskolás korosztály közvetlen és aktív bevonásával történik az intézményszintű hulladékgyűjtési felmérés, jelentősen elősegítve a hulladékkezeléssel és hulladékgazdálkodással, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálás pozitív alakítását.

Kisboltot nyitottak meg támogatással Farkasgyepűn

A Magyar falu program sikeres pályázatának köszönhetőn korszerű, minden igényt kielégítő élelmiszerüzletet adtak át Farkasgyepűn a napokban, számolt be a veol.hu. A korábban bezárt üzlethelyiség helyén, Farkasgyepű szívében nyithatott meg az új bolt, az ünnepélyes nyitásra Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is ellátogatott. – Magyarországon 1800 kistelepülés van, ezeken az elmúlt időszakban 1400-nál több új kisbolt nyílt vagy újult meg – mondta a képviselő. – A Magyar falu program keretében 100 településen olyan kisboltot hoztunk létre, ahol korábban nem volt effajta szolgáltatás. Olyan emberközeli üzletek vannak a kistelepüléseken, ahol ismerik egymás vásárlási szokásait. A kormány az energiaválság idején igyekezett a tulajdonosokat úgy is segíteni, hogy boltonként 1-2 millió forint vissza nem térítendő működési támogatást nyújtott, amelyet üzletük sikeres működtetésére, szolgáltatási színvonalának emelésére fordíthatnak. Minden, ami a program keretében mintegy 1000 milliárd forintból megvalósul, az azt a célt szolgálja, hogy a falu ne veszítse el versenyképességét a várossal szemben. A beruházás keretében megújuló energiaforrásokat is felhasználtak, napelemet helyeztek el a tetőre. Azt kívánom, hogy a helyiek leljék örömüket a boltban, és látogassák minél többen – mondta Kovács Zoltán országgyűlési képviselő. A köszöntő után Takácsné Légrádi Edina polgármester, valamint Ányos Szabolcs, a bolt tulajdonosa jelenlétében átvágták a nyitást jelképező nemzeti színű szalagot.

Elismerés a Tapolcáért dolgozóknak

A város legnagyobb elismeréseit adták át Tapolcán a település születésnapja alkalmából tartott rendezvényen a napokban, írta meg a Napló. Van az időszámításnak egy olyan formája, amely nem naptári évhez kötődik. A mindennapi életben is használjuk a tanévet, költségvetési évet, amely egy jelentős eseményhez képest határozza meg az időszámításunkat. Ilyen Tapolca Város Napja is. Erről beszélt köszöntőjében Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő a Tapolca újbóli várossá nyilvánításának évfordulóján rendezett ünnepi önkormányzati képviselő-testületi ülésen a Tamási Áron Művelődési Központban. Dobó Zoltán polgármester arról szólt, hogy a város a születésnapját ünnepli ma, amikor nem szabad elfeledkezni az elődökről sem. Posztumusz Tapolca Város Díszpolgára kitüntető címet adományozott az önkormányzat a néhai Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő részére. A díjat Lasztovicza Jenőné vette át. Tapolca Városért kitüntető címet kapott Szipőcs István főorvos, Szatmári Jánosné; Tapolcai Közművelődésért kitüntetést vehetett át Tóth B. Zsuzsa; Tapolcai Nevelésügyért kitüntetésben részesült Bognár Ferenc, Nagyné Baumgartner Erzsébet, a Szivárvány Római Katolikus Óvoda alkalmazotti közössége. Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért Kitüntetést érdemelt ki Stark Elek háziorvos. Szabó Adrián Tapolcai Városrendezésért és Városfejlesztésért kitüntetést vehetett át. Az év vállalkozása kitüntető címet Balikó Csaba, a Korall üzletlánc tulajdonosa kapta. Tapolcai Közszolgálatért kitüntetést vehetett át Horváth András tűzoltó alezredes. Az év tapolcai rendőre elismerést Takács Eszter rendőr főtörzsőrmester kapta.

Az új buszpályaudvarra még várni kell Tapolcán

A pályaudvar környezete az elmúlt években mintegy 350 millió forintos beruházással korszerűsödött, bővült, azonban az épület nem újult meg. A fejlesztéssel kapcsolatban a Napló kérdezte Kruchina Vince elnök-vezérigazgatót. – Bízunk benne, hogy minél hamarabb elindulhat a kivitelezés. Az épületet meg kell terveztetni építőmérnökökkel, közlekedésbiztonsági szempontokat kell figyelembe venni, és közben érkeztek egyéb igények is. Például esővédő rendszert és napvitorlát szeretnénk elhelyezni. Utóbbiakat a mostani üzleti tervben elfogadjuk, és amennyiben megfelelő forrást találunk, azonnal elkezdjük az épület kivitelezését, amelyet egyébként prioritásként kezelünk. Számomra személyes fontosságú is a dolog, hiszen a környékről, Badacsonytomajról származom – mondta az elnök-vezérigazgató. – A kormányzat számára nagyon fontos a közösségi közlekedés támogatása, infra­struktúrát is kell fejleszteni. Nemcsak új buszokat kell beszerezni, hanem az állomásépületeket is fel kell újítani – szögezte le Kruchina Vince. Tapolcán az egy évvel ezelőtt elkészült beruházás során gördülékenyebbé és biztonságosabbá vált a pályaudvar és környéke közlekedése. Hat megállóhelyet és két várakozóhelyet alakítottak ki az autóbuszoknak. Ezenkívül forgalomterelő szigeteket és összekötő utakat építettek, valamint új gyalogátkelőhelyeket jelöltek ki. A 348 millió forintos fejlesztésből 280 millió forint uniós forrás, a fennmaradó összeg önerő volt.