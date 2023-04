Szladik János rendkívüli XIX. századi példaadó, a keresztény szociális elköteleződés kivételes pápai személyisége volt, akire mindmáig példaképként lehet tekinteni mindenkinek. Életútjával kapcsolatosan Pápa és vidéke egykori jeles helytörténet-kutatója, H. Szabó Lajos közölt adatokat Negyvennyolcas emlékművek, honvédsírok Pápán és környékén című, 1994-es kötetében: Szladik János 1828. június 24-én született Pápán. Ifjú kőműveslegényként érte az 1848–49-es forradalom kitörésének híre és azonnal jelentkezett önkéntes nemzetőrnek. Tüzérségi kiképzést kapott s őrmesterré nevezték ki. A szabadságharc bukását követően tovább képezte magát, postai tisztviselő lett. Végül mint városi postamester a posta és a távíróhivatal főnökeként vonult nyugdíjba. Bőkezű, elismert pápai polgár hírében állt. Vagyonának egy részét keresztény árvaház létesítésére adományozta. Barát utcai lakóházát is a város örökölte a halála után, s az az épület még ennyi idő után is, jelenleg is nemes ügyet, szociális célokat szolgál. 1893. december 12-én hunyt el.

Jótéteményei elismeréseként, továbbá a szabadságküzdelemben való részvételéért halálának tizedik évfordulóján a pápai Kun utcát – melyet 1886 és 1902 között Térj meg utcaként ismert a lakosság – Szladik János utcának neveztette el a városvezetés. Nyugvóhelyét 1993 óta a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola diáksága tartja tisztán és március idusán rendre nemzeti színű jelképekkel díszíti fel azt.

Kerecsényi Zoltán,

a PVE ügyvivője, Pápa