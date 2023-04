Idén a húsvéti ünnepek és a tavaszi iskolai szünet egybeesnek, ezért a közlekedőknek érdemes azzal kalkulálni, hogy már április 6-án, csütörtöktől megváltozhat a forgalom megszokott rendje a tavaszi szünet első napja miatt, illetve tekintettel arra, hogy nagypéntek is szünnap, ezért sokan már mától útra kelhetnek. Mivel csütörtök 22 órától péntek 22 óráig, illetve szombat 22 órától hétfő 22 óráig lesz érvényben kamiontilalom, ezért az ettől eltérő időszakokban még a szokásosnál is nagyobb kamionos forgalomra számíthatnak a közlekedők, főleg a gyorsforgalmi utakon. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy húsvét alkalmával a legtöbben hétfőn indulnak útnak. Így a Magyar Közút szakemberei azt javasolják, hogy aki teheti, az inkább hétfőn minél később vagy kedd reggel kelljen útra, ha egy hosszabb vidéki utazást követően szeretne hazatérni. Arra is kérik a sofőröket a szakemberek, hogy a következő napokban is, még indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, az út- és látási viszonyokról a Magyar Közút Útinform szolgálatánál.

A meteorológiai előrejelzések alapján változékony időjárás várható a hosszú hétvégén, így a közlekedőknek érdemes lesz a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel és odafigyeléssel vezetniük. Tekintettel arra, hogy időszakosan nagyobb lesz egyes útszakaszokon, főleg az autópályákon és a főutakon a forgalom, ezért az autósoktól azt kérik, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot, legyenek türelmesek, vezessenek lassabban, hogy a ráfutásos, koccanásos baleseteket elkerüljék.