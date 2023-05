Az egyesület tagjai, kihasználva a néhány napos tavaszi napsütést, belevetették magukat a munkába. A Tájház füvének lenyírása után, az épület előtti kertek virágosítására került sor. A Mívesszin is új csatornát kapott.

Az Iparosház udvarán folytatták a térkövezést. Itt egy sziklakertet is kiépítettek, amit virágokkal is beültettek már. Elkezdték az udvaron lévő kút felújítását, és egy sütőhely kialakítását is. A Tájház és az Iparosház közötti részen kerítés építésébe és festésébe is belekezdtek, továbbá más külső festési munkálatokat is végeztek.

- Köszönjük a virágokat és az ültetésben való segítséget Szanyi Ildikónak és Nagyné Csabi Rebekának. Köszönet a csatorna és bádogos anyag felajánlásért Schauermann Zoltánnak. A kútfelújítás faanyagát Hujber Mihály és Novák László jóvoltából kaptuk meg. A sziklakertek köveit és a kútra való cserepeket Filó Gergő ajánlotta fel. A sütőhely kialakításának anyagát Gáspár Sándor és Szánthó László bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönjük a finom ebédet Török Lászlónak, az utánozhatatlanul omlós és meleg pogácsákat Mészöly Sándornénak és Hári Gyulánénak. Vendéglátásunkról gondoskodott továbbá Tóth Péter, Szijártó Csaba, Szánthó László, Jurcsó János, Ferik Andrea és Füstös Edit. Nekik külön köszönet ezért – fejezte ki háláját Szabó Tamás, az egyesület elnöke, akit nemrégiben az éves közgyűlés keretében még 5 évre megválasztottak vezetőnek.