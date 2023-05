A megnyitó résztvevői a háttérben a települések összefogását szimbolizáló installációval

Fotó: Pesthy Márton

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter kijelentette, a kultúra nem csupán a szabadidő eltöltésének egy színvonalas formája, hanem egyben térségszervező és közösségképző erő is. – A Gyárkertben két szempontból is láthatjuk a kultúra közösségformáló erejét – monda. – Egy egykor volt barnamezőt változtat a kultúra zöldmezővé, közparkká. Korábban gazdasági érdekeket szolgált, közparkként a közösségeket, az erre járó embereket szolgálja, és reményeink szerint, ahogyan a koncertek, a szabadidős programok, úgy maga a helyszín is már közösségeket hoz létre.

Arról is beszélt, hogy a Gyárkert nemcsak a veszprémieké, noha helyileg Veszprémben van, hanem minden, ami itt, illetve a térségben megvalósul, az mindenkié, aki a térségben él és ide látogat.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere megnyitójában arról beszélt, az a szófordulat, hogy történelmi pillanat, történelmi lehetőség, most sem kihagyható, hiszen valóban olyan történelmi pillanatnak vagyunk most a szemtanúi, melyre nagyon hosszú időn keresztül fogunk majd emlékezni Veszprémben. Emlékeztetett rá, hogy a Gyárkert területe soha nem volt a köz számára nyitott. 1896-ban a Stern család hozta létre a helyen az első üzemet, amely az akkori város peremén foglalt helyet. A Stern-féle hajdani üzem azóta volt faárugyár, az utóbbi időben pedig Balaton Bútorgyárként vált ismertté. Közben, ahogy nőtt a város, a gyár környezete beépült.

– Nekünk, veszprémieknek ez mindig egyfajta titkos terület volt, hiszen senki nem tudott ide bejönni – jegyezte meg a városvezető. – Régi vágya volt a városnak, hogy megszerezze, hogy a városszövethez szervesen kapcsolódjon.

Idén egy olyan programcsomagot kapott Veszprém a megújuló Gyárkertben, amelyre sem ezelőtt, és nagy valószínűséggel az előttünk álló időszakban sem lesz lehetősége.

– A mi dolgunk az, hogy kitaláljuk, 2024-től ez a terület hogyan fog szerves részévé válnia a városnak – tette hozzá.