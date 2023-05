A beszélgetés során kiderül: Fenyvesi Ottó iskoláit Bácstopolyán végezte, egyetemi magyar nyelv és irodalom tanulmányait az Újvidéki Egyetem Bölcsészkaron folytatta. Tagja volt a nevezetes újvidéki Új Symposion irodalmi-művészeti folyóirat szerkesztőségének; az Újvidéki Rádió irodalmi műsorainak szerkesztőjeként dolgozott, rockzenei műsorokat vezetett. A délszláv háború idején, 1991 novemberében települt át Magyarországra, Veszprémbe. Hallhat róla, hogyan alakult költői munkássága; milyen előzményei voltak a versei mellett ugyancsak híressé vált kollázsai kidolgozásának, de arról is, még most is hozza-e szerinte a rock zene azt a hatását az aktuális fiatalságnak, mint annak idején.

Ez itt a VEOL Podcast Pódium 26. adása. A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.