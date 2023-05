– Kivártuk a sorunkat Balatonfüreden, elfogadtuk, hogy lezárás van, elengedtük a bicikliseket. Eddig nem is volt gond, de ezt követően utolértük a mezőny egy részét, amelyet nem lehetett megelőzni, így lépésben haladhattunk. Én konkréten egy idős kerékpáros hölgy mögött „cammogtam” kocsival egészen Balatonszőlősig, mások még tovább. Egyből látszott, hogy valami nem stimmel, ezt nem így kellett volna megszervezni – kereste meg hírportálunkat egyik olvasónk, aki a BalatonFondo elnevezésű országúti kerékpáros megmérettetés hétfő reggeli rajtját követően szeretett volna autóval közlekedni.

Hogy nemcsak ő járt így, hanem elég sokan, azt a rendezvény Facebook-oldalán található hozzászólások is bizonyítják.

Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere más mellett a következőket osztotta meg közösségi oldalán: „Mélységesen egyetértek azokkal, illetve csatlakozom azokhoz, akik joggal háborodnak fel több faluban és nálunk is. A kerékpárverseny szervezői 12.40-ig kérték 45 percre türelmünket. Ez a türelem most már, illetve a több mint két órája tartó útlezárások miatt sokaknál (joggal) elfogyott. Lakóink nem tudnak közlekedni, turistáink nem tudnak bejönni, illetve távozni a várparkolókhoz/ból. Ez pénzben is mérhető veszteség. A Füredről induló és érkező, fővárosi, főváros térségi szervezők által vezényelt verseny – megszámoltam – 7 embert, nézelődőt érdekel.” – írta egyebek mellett.

Sikerült elérnünk a településvezetőt, aki elmondta, szerinte a szervezők enyhén szólva sem tudták teljesíteni vállalásaikat.

– Ha 45 percre kérik a türelmet, az bizony nem három óra – kezdte Fábry Szabolcs. – Hosszú órákra korlátozták az emberek mozgását úgy, hogy nem volt más fizikai lehetőségük százaknak arra, hogy elhagyják az ingatlanjukat, bemenjenek oda, vagy legyen szó a látogatóközpontról, netán a földeken zajló munkáról.

Mint fogalmazott, előfordulhat, hogy a szervezésbe valami baki, havária, egyéb csúszik, ám az, ahogy kezelték ezt a helyzetet a lebonyolítók, szerinte elfogadhatatlan.

– A versenyzők egy részének és a szervezőknek is az első dolga kellett volna hogy legyen a bocsánatkérés. Ezzel szemben kioktató, lekezelő és alpári stílusú kommenteket, válaszokat kaptunk. Nemcsak én, hanem bárki, aki normálisan beszélt, legyen szó vállalkozókról, önkormányzati képviselőről, polgármesterekről – mondta. – Önzőnek titulálják az itt élőket, miközben például kollégisták nem érték el a vonatcsatlakozást, nem tudtak elmenni az ország másik végébe, ahol tanulnak. Két-három órát ültek kisgyerekes családok az autókban, a visszafordulás lehetőségétől is elzárva, míg mások órákat rostokoltak otthonaikban, hiszen nem mozdulhattak. Sokan a turizmusban, az egészségügyben vagy a mezőgazdaságban dolgoznak, velük ezt nem lehet megtenni.

Fábry Szabolcs nem rejtette véka alá, az itt élők a közösségi médiában kapták a „büdös parasztozást” is. Pedig a sport, a kerékpáros is tudna működni, elég csak a tavalyi olasz körversenyre, a világhírű Giro d’ Italiára gondolni, aminek ugyancsak voltak szakaszai a Balaton-felvidéken.

– Nem a kerékpárosokra haragszom, dehogy, hanem azokra, akik minősíthetetlen stílusban beszélnek az itt élőkről és itt dolgozókról – mondta Nagyvázsony vezetője, aki hozzátette, jogászokkal fognak konzultálni annak kapcsán, hogy milyen lehetősségeik vannak arra nézve, hogy a jövőben hasonló ne fordulhasson elő a környéken élőkkel.

A BalatonFondo útvonalán – amely számos Balaton-felvidéki települést érintett – rengetegen kényszerültek előre nem várt várakozási időre. A szervezők ugyan jelezték, hogy hol lesznek lezárások, a megadott intervallumok ugyanakkor a beszámolók alapján nem stimmeltek, volt, hogy fél óra helyett órákig állt egy-egy helyen a forgalom. Az biztosnak tűnik, hogy a szervezésben valami elcsúszott, kérdés, miként lehetett volna ezt úgy orvosolni, hogy a résztvevők és a helyiek is a legkisebb kárt szenvedjék el.

Sajnos egy-egy ilyen történés alkalmas arra, hogy az autósok és a bringások „összecsapjanak”, ám többször is bebizonyosodott már, hogy a különböző közlekedési eszközök remekül megférnek egymás mellett az utakon. Nem is a versenyekkel, sporteseményekkel van a gond, a Balaton mellett élők megszokták már, hogy népszerű a térségük. Ugyanakkor a szervezési és/vagy kommunikációs hiányosságok a legjobb kezdeményezéseket is el tudják rontani.

Kérdéseinkkel írásban kerestük a BalatonFondo szervezőit, ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.