Kontrát Károly országgyűlési képviselő felidézte Kerényi Imre emlékét (Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar rendező, színigazgató, egyetemi tanár, politikus, publicista – a szerk.), aki kiemelten támogatta Balatonalmádit, illetve Vörösberényt, és meghatározó szerepe volt egyebek mellett a kolostor felújításában, valamint közösségi térré átalakításában.

Fabó Péter polgármester kiemelte az összetartást és kitartást, mely Balatonalmádi legősibb részére, Vörösberényre jellemző.

Kasza Katalin elnök örömmel szólt arról, hogy az egész országból érkeztek berényiek, és így együtt erősek, mert képviselik az egész nemzetet. A polgári körök jelentős szerepet töltenek be az identitás, a hagyományok megőrzésében, céljuk a fiatalok bevonása. Az elnök köszönettel beszélt Kontrát Károly képviselő és Fabó Péter polgármester, valamint a civil szervezetek segítségéről, támogatásáról. Mester Ferenc felidézte, az országos találkozó megszervezésére Dér András mostani alpolgármesterrel együtt 1995-ben gondoltak először, egy évvel később a Malom-völgyben meg is szervezték. Dér András aláhúzta, létrehozták a berényiek szövetségének egyesületét, majd céljaikról kifejtette, felkutatják a határon túli berényieket is. Már találtak ilyen települést Erdélyben és a Felvidéken, s a későbbekben őket is meghívják majd a találkozóra. Köszönettel beszélt Kerényi László korábbi polgármester és Kovács Piroska korábbi kulturális osztályvezető támogatásáról, aki annak idején azonnal a találkozó mellé állt.

A szombati ünnepségen külön köszöntötték a településrészek nevét a saját nevében viselő, ötéves helybeli Kosztyu Berény Csabát, akit Fabó Péter polgármester megajándékozott. A talpraesett gyermek, akinél nyoma sem volt a lámpaláznak, megilletődöttségnek, rendkívül frappáns, jól érthető, kedves köszönetet mondott a színpadon, amiért nagy tapsot kapott. Egyik szónok azt mondta róla, egy ismert színész fénykorában sem tudott ilyen szenzációs produkciót előadni.