Az amerikai Kennedy család által 1968-ban elindított olimpiai mozgalom küldetése, hogy rendszeres edzési és versenyzési lehetőséget biztosítson olimpiai sportágakban értelmi fogyatékos embereknek. Magyarországon ezernél is több igazolt sportoló tartozik a mozgalomhoz, amely minden negyedik évben tartja meg legnagyobb szabású nemzetközi találkozóját és versenyét, a speciális olimpiát.

Pápáról a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI sportegyesülete, a Balla Diáksport Egyesület nyolc sportolója és két edzője utazott a német fővárosba. Pápai szempontból nagyon sikeres volt a világesemény, hiszen a sportolók labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz és atlétika sportágban is éremmel tértek haza. A csapatot az iskola előtt lelkes szurkolótábor fogadta, ahol örömkönnyekben sem volt hiány.

A 77 fős magyar küldöttség Berlinben 74 érmet - 32 aranyat, 26 ezüstöt és 16 bronzérmet - szerzett

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– Az érzelmek olimpiája volt ez, tele hullámvölgyekkel és hegyekkel, együtt sírtunk, együtt nevettünk – mondta Szautner Mihály, a Balla DSE elnöke. – Mindenki a szívét, lelkét kitette, kihozta magából a maximumot vagy még annál is többet. Az első pápai vonatkozású érmet egyesületünk partnerjátékosa Oláhné Szűr Hajnalka szerezte, aki női egyesített páros asztaliteniszben bronzérmet szerzett. A női egyesített foci válogatott Szücs Laurával és Pődör Patríciával a soraiban egészen a döntőig menetelt, ahol végül Kenyával szemben alulmaradt, de az ezüstérem így is elismerésre méltó teljesítmény. A férfi kézilabda egyesített válogatott játékosainak nyakába is a csodálatosan fénylő ezüstérmet akasztották, a csapat tagjai Pápáról Szautner Péter, Oláh Levente, Szelencsik Ádám és Szücs Bálint voltak, felkészítőjük Czoborné Kilián Ildikó. A legfényesebb érem az utolsó napra maradt, Pente Kevin 400 méteres síkfutásban hihetetlen izgalmak közepette, élete legjobb eredményével aranyérmet szerzett. Összességében nagyon jól sikerült a verseny, nagyon köszönjük a szurkolást, a rengeteg bátorító üzenetet és a hazatérés utáni fogadtatásra nincsenek szavak – mondta Szautner Mihály, atlétika-szakágvezető.

A 77 fős magyar küldöttség Berlinben 74 érmet - 32 aranyat, 26 ezüstöt és 16 bronzérmet – szerzett.