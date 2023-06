A hét eleje óta szubtrópusi eredetű levegő áramlik a térségbe, a nappali felmelegedés napról napra erősödött, a hőség pénteken tetőzik, mondta el érdeklődésünkre Páll Márton meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. A szakember hozzátette, Veszprém vármegye térségében péntek hajnalban 22-23 fok valószínű. Az ország déli és keleti részén pénteken délután 36-37 fokig emelkedik a hőmérséklet, a Dunántúl középső részén ennél néhány fokkal alacsonyabb hőmérséklet, 31-32 fok várható. A meteorológus kiemelte, a hőségnek pénteken egy hidegfront vet véget: a délnyugati területen hevesebb zivatarok is várhatók – de a Dunántúl középső részén sem zárható ki zivatargócok kialakulása –, amelyeket viharos (70-80 kilométer per órás) szél kísérhet, és nagyméretű jég is eshet. Bár a meteorológiai modellekben különbségek vannak, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a késő délutáni, esti órákban pattannak ki a zivatarok. Páll Márton kitért rá, szombaton és vasárnap 28-29 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála a Dunántúlon, és csapadék ekkor már nem várható. Hétfőn újra harminc fok körül lesz a csúcshőmérséklet, kedden azonban újabb hidegfront érkezése hoz felfrissülést.