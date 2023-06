A Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány 2007-ben alapította a Pedagógusok a kistelepülésekért-díjat. A cél az volt, hogy megnevezzék azokat a pedagógusokat, akiknek munkáját csak ritkán méltatják. Feladatuk sokkal szerteágazóbb, mint más tanítóké, tanároké vagy óvónőké. Munkájuk egyben nevelés, közösségépítés, ezek a pedagógusok a településükért is sokat tesznek, közéleti tevékenységet folytatnak. Ezt fejezi ki a díj mottója is: „Általában is igaz, de egy kistelepülésen még inkább, hogy egy iskola sokkal több, mint egy oktatási intézmény, egy pedagógus pedig jóval többet tesz annál, minthogy megtanítja írni, olvasni és számolni a gyerekeket.” A díjat idén is Dobos Krisztina emlékének ajánlják, aki remek pedagógus, elhivatott közéleti ember és a díj védnöki testületének alapító tagja volt. Horváth Zsolt, az alapítvány kuratóriuma elnöke beszéde után ő és Ovádi Péter országgyűlési képviselő adta át az elismeréseket, melyet minden évben három pedagógus vehet át. A díjat és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. emléktárgyát a jásdi Gerstmárné Ecseri Viktória, a hajmáskéri Horváth Tünde és a szentgáli Szentes Katalin vehette át.

A Veszprémi Tankerületi Központ 2019-ben hagyományteremtő szándékkal alapított díjat, melyet Gárdonyi Géza kisregényéről, a néptanítókról szóló Lámpásról nevezett el. A díj a kevésbé látványos pedagógusi munka elismerésére szolgál, annak adományozható, aki a Tankerületi Központ és jogelődjei állományában legalább tíz éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, kiemelkedő teljesítményt mutat fel és hosszú időn keresztül jelentős oktató-nevelő munkásságot végez. Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatójának köszöntője után Ovádi Péterrel együtt átadta a díjat Barbarics Tamás Zoltánnénak, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusának, intézményvezető-helyettesének és Ékes Tamásnénak, a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola pedagógusának.