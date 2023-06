Az intézmény épülete a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával újult meg. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter megnyitójában kiemelte, a Bakony és Balaton térsége idén már 260 ezer látogatót vonzott, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program 900 eseményén mintegy 50 ezren vettek részt az elmúlt hónapokban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nyitotta meg a kiállítást

A régióhoz való kötődése kapcsán elmondta, ősei Öcs településről származtak, később Nemesgulácson és Káptalantótiban telepedtek le. Úgy vélte, az EKF-program alkalmat ad arra, hogy a települések bemutassák értékeiket a térségbe látogatóknak. A Laczkó Dezső Múzeumról szólva kifejtette, más múzeumokhoz hasonlóan létrehozásának mozgatórugója az volt, hogy a helyi közösségek megmutassák kincseiket a látogatóknak. Hozzátette, a veszprémi intézmény patinás épületben kapott helyet, amelyet Medgyaszay István tervezett. Az Egry József-tárlat kapcsán arról beszélt, közel áll hozzá a művész, aki élete jelentős részét Badacsonyban töltötte, és ez a helyszín inspirálta képei többségét, amelynek eredményeként a Balaton festőjeként ismerjük. A miniszter elmondta, gyermekkorát a régióban töltötte, és van egy háza is Badacsonyban, amit a világ legszebb helyének tart. Hozzáfűzte, a balatoni táj a Badacsony oldaláról minden pillanatban más és más, köszönhetően a különleges fényeknek, párának és mikroklímának, ezt a különleges látványt örökítette meg képein Egry József is.

Az elmúlt hetekben-hónapokban több megújított patinás épületet adtak át Veszprémben - mondta Porga Gyula

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntőjében arról beszélt, az elmúlt hetekben-hónapokban több megújított patinás épületet adtak át Veszprémben, így az egykori gyermekkórházat, a Ruttner-házat, valamint elkészült a belváros új parkja is. A beruházásoknál odafigyeltek arra, hogy az elődök által megépített épületeket megőrizzék. A másik szempont az volt, hogy a mai igényekhez alakítsák a mintegy százéves épületeket úgy, hogy azok a felújítás után hozzájáruljanak a város jövőjéhez. Kitért arra is, a városépítésnek az infrastrukturális beruházásokhoz hasonlóan fontos része a közösségépítés. Porga Gyula leszögezte, ahogy Egry József munkássága egyszerre volt európai, magyar és balatoni, úgy az Európa Kulturális Fővárosa programjait és a város jövőjét is európainak, magyarnak, balatoninak és bakonyinak képzelik el.

Péterváry-Szanyi Brigitta

Péterváry-Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója köszönetet mondott a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-nek a felújításhoz nyújtott támogatásért, Porga Gyula polgármesternek, a tervezőknek, kivitelezőknek, valamint a múzeum és az önkormányzat munkatársainak. Felidézte, az 1917-23 között épült múzeum korábban még nem esett át olyan teljes felújításon, mint az elmúlt másfél évben, amelynek köszönhetően méltó kiállítóhellyé vált. A kivitelezés során a pincétől a padlásig teljesen megújult az épület. Úgy vélte, a jó múzeumhoz gondosan válogatott gyűjtemény, valamint hozzáértő, lelkes és kreatív emberek szükségesek. A kiállítás kapcsán elmondta, Egry József képei a múzeum gyűjteményének legértékesebb műtárgyai közé tartoznak.

A nagyközönség szombattól látogathatja a kiállítást

A köszöntők után Sipos Anna, a kiállítás kurátora tartott tárlatvezetést a vendégeknek. A megnyitón részt vett Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP), Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója és Takács Szabolcs főispán. A nagyközönség szombattól látogathatja a kiállítást.