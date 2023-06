Földingné Osváth Gyöngyi, az egyesület elnöke elmondta lapunknak, hogy elégedettek a tanulókkal. A féléves bizonyítványok után olyan elérhető célokat tűztek ki velük, amelyekért meg kellett dolgozniuk, de még az a diák is teljesítette az elvárást, aki januárban csatlakozott a programhoz.

- A célért sok esetben saját magukkal is meg kellett küzdeniük a gyerekeknek, és a szülők mellé állása sem volt elhanyagolható. Sajnos azonban volt, akitől tanév közben kellett búcsút inteni, mert az előzetesen megállapított feltételeket nem tudta teljesíteni, például túl sok iskolai és tanulószobai hiányzást halmozott fel. A tíz, végzett gyermek mindegyike szépen teljesített, szociálisan szintén fejlődtek, pedig a nem éppen jó tanulmányi eredmények mellett a magatartás terén szintén problémák merültek fel két gyermeknél. Az egyesület szárnyai alól ezúttal két ballagó került ki, ők továbbtanulnak, de segítőként visszatérhetnek még. A ballagást, évzárót a gyerekek szervezték meg, nagyon megható ünnepség volt, búcsúdallal, szavalatokkal és természetesen a szülők részvétele mellett. Egy, kiemelkedően teljesítő, céltudatos, megbízható diák, Zöld Rita ösztöndíjat kap, szeptembertől májusig havi tízezer forinttal segítjük. Ősztől a felajánlásoknak köszönhetően új helyre költözik az egyesület és a régit is megtarthatjuk. Egy helyiséggel többet használhatunk így majd a céljaink eléréséhez, valamint további tíz diáknak tudunk segíteni a pedagógusokkal és önkéntesekkel a tanulásban, fejlődésben. A tanulószoba mellett más foglalkozásoknak, közösségi szabadidős tevékenységeknek is helyet tudunk adni majd – mondta Gyöngyi.

A nyarat egy, az egyesületet harmadik éve támogató házaspár önzetlenségének, 1,2 millió forintos összegnek köszönhetően jutalom kirándulással kezdték a diákok. A budapesti látogatáson mindenki részt vett, 18-an utaztak, a nap során jártak az Állatkertben, de sokan most először ültek a metrón is. A gyerekek egy, a vezetők által készített pályázaton mindannyian részt vettek, amely feladatai között állatokkal kapcsolatos kérdések voltak.

A nyáron két nyári táborban pihenhetnek együtt, a szokásos vakációs programot már mindannyian nagyon várják.