A június 5-től kinevezett új igazgató természetvédelmi, valamint okleveles vadgazda mérnök, jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem doktorandusza. A BfNP-nek hat éve munkatársa hivatásos vadászként.

Bende Zsolt az MTI-nek kifejtette, a természetvédelemben és a természetvédelemért szeretett volna mindig is dolgozni, tanulmányait is ennek megfelelően végezte. Igazgatóként a tervei között szerepel az elmúlt időszakban a nemzeti parknál megvalósított infrastrukturális fejlesztések életre hívása és működtetése. Kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a park igazgatóság alapfeladatai között szereplő természetmegőrzésre, valamint a természetvédelmi szempontok szerinti területkezelésre. Megjegyezte, hogy nem utolsósorban a nemzeti park működési területének jelenleg kevésbé hangsúlyos nyugati és déli területeit is szeretné jobban fókuszba helyezni. Doktori értekezésének témája az aranysakál kutatása, amely még sokáig az élete része lesz – tette hozzá.