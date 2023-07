Hozzátehetjük: tavaly hasonlóképp hívták fel itt a figyelmet arra, hogy így is óvhatjuk a természetet, ha nem tekintjük ellenségnek, közvetlen közelünkben sem a mindannyiunknak dolgozó rovarokat. Nem kell félni tőlük, ha nem zavarjuk őket, ők se minket. Kis tábla, fontos üzenettel. Akkor is, ha a monostor díszterét lakhelyül választó kaptárlakók, fa odvában otthonosan berendezkedők, a méhek és fajtársaik nem az egyedüli beporzók, és valószínűleg ma már olyan fejlettségre jutott a technika, hogy nem igazolódna be az Einsteinnek tulajdonított jóslat, miszerint, ha a méhek eltűnnek, az emberiségnek négy éve lenne hátra a kipusztulásig. Valahogy megoldanánk. De nem jobb természetes harmóniában?