Erről úgy vélekedett Krisztin N. László polgármester minapi tájékoztatójában, hogy mindkét szempontot figyelembe kell venni és az éves rendezvénynaptár kialakításánál fontos az ideális egyensúly megteremtésére. Voltak, vannak, s a jövőben is lesznek olyan programok, amelyek kifejezetten a helyieknek szólnak - mint például a városnap-gyermeknap, az adventi vásár -, míg más események - borhét, Badacsonyi szüret - távolról is sokakat vonzanak ide.

A polgármester ezzel együtt úgy fogalmazott, eltökéltek abban, hogy a rendezvény színvonalát emeljék. A továbblépés igényét a helyi borászok is támogatják, hiszen nekik is érdekük, hogy a badacsonyi borokat a névhez méltó környezetben, megfelelő színvonalú rendezvényhez kapcsolódva is kínálhassák a nagyközönség számára. Ráadásul itt számolni kell az ágazatban megrendezendő más, bizonyos fokig konkurenciát jelentő hazai programokkal, illetve az eltérő jellegű, de nagy tömegeket vonzó eseményekkel, akár az időzítés, akár a nívó tekintetében. A megfogalmazott célok teljesülése érdekében az önkormányzat idén segítségül hívta a rutinos, Csúri Ákos által vezetett "kőfesztes" csapatot, akivel megállapodtak, s az idei borhét már velük közösen valósul meg. Eszerint a szervező Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye, a kommunikáció, a marketing a Tourinform iroda feladata, a kulturális programok (kézműves-foglalkozások, zenei és vásári komédiás produkciók) pedig Csúri Ákosék szervezésében valósulnak meg. A Badacsonyi borhetet idén egyébként július 14. és 30. között tartják, ahol változatos zenei programokkal, kézműves foglalkozásokkal és természetesen a badacsonyi borászatok kínálatával várják majd az érdeklődőket.

A polgármester szólt más ismert programjaikat érintő változásokról is. Ezek között elsőként a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Badacsonyi Kutató Állomása, és a Badacsony Szőlőhegyért Egyesület által megszervezett Kéknyelűvirágzás ünnepét említette. A rendezvényt az önkormányzat is támogatta, főleg annak tudatában, hogy az idén már a nagyközönség számára is nyitott volt a rendezvény. Időrendben a kéknyelűünnep után következik a már említett borhét, majd szeptember 8-9-10-én az idén 59. alkalommal megrendezendő nagy múltú badacsonyi szüret.

Annak érdekében, hogy az augusztus se maradjon kiemelt rendezvény nélkül, a Kőfeszthez való csatlakozásról határoztak, amit a helyhez igazodva "BazaltKŐFESZT"-ként vezetnének be, s augusztus 3. és 6. között tartanak meg. Krisztin N. László hozzátette, bízik abban, hogy az új rendezvény beváltja a hozzáfűzött reményeket, és az első "BazaltKŐFESZT" hagyományteremtő programként vonul be a település életébe és a köztudatba.