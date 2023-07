Sági Tamás, a Pannon Egyetem műszaki igazgatója elmondta, az energetikai fejlesztés részeként homlokzati hőszigetelést és nyílászárócserét hajtanak végre több egyetemi épületen. Ahogyan arról lapunkban már beszámoltunk, a mintegy nettó hatmilliárd forint összértékű beruházás részeként az egyetem alsó kampuszán – az Egyetem utca délkeleti oldalán – a Műszaki Informatikai Kar (I épület), a Gazdaságtudományi Kar (A), a B épület, az aula, a tornacsarnok (C épület), valamint a D és J jelű épületeket korszerűsítik, továbbá az egyetem fűtési rendszere is megújul. A műszaki igazgató elmondta, az energetikai korszerűsítés részeként a közelmúltban megkezdődött az I épület északnyugati oldalának homlokzati szigetelése, az épület többi oldalán már befejeződött ez a munka. Az A épület esetében a hátsó oldalon folynak még szigetelési munkálatok, ezek befejezése július végére várható. Folyamatban van még a C épület (tornacsarnok) homlokzati hőszigetelése is. A D és J épületben még nem kezdődtek meg a munkálatok. A teljes projekt 2024 májusában zárul.