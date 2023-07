-Köszönetemet fejezzem ki a város egészségügyi dolgozóinak azért a megfeszített munkáért, amit az elmúlt időszakban végeztek. Célunk, hogy a munkához, illetve a működéshez szükséges feltételeket a jövőben is biztosítsuk, támogatásomra a jövőben is számíthatnak, hangsúlyozta Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő szerint az a kitűnő kép, amely Balatonfüredről kialakult, az egészségügyben dolgozók is hozzájárultak. Bóka István polgármester arról beszélt, hogy július elsejétől a védőnői szolgálat az önkormányzattól állami fenntartásba kerül. Úgy gondolja, hogy a lépésre amiatt volt szükség, hogy hatékonyabb legyen a működés, jobb legyen az ellátás színvonala, erkölcsileg, illetve anyagilag elégedettebbek legyenek a területen dolgozók, illetve az ellátottak, a gyermekek és a családok is. Ennek kapcsán szívből megköszönte a munkát, amit az említett dolgozók végeztek, illetve végeznek. –Balatonfüreden a védőnői szolgálat jó szakmai színvonalon működött, és ez jellemzi a központi ügyeletet is. Reményei szerint a védőnői szolgálat, a központi ügyelet, illetve a státuszok továbbra is megmaradnak a városban.

Fotó: Kovács Erika

-Hiszek a helyi energiákban, mondta. Ács Károly főorvos, a balatonfüredi Rendelőintézet igazgatója elismeréssel beszélt Balatonfüred egészségügyéről, majd a szakma együttműködésére helyezte a súlyt, külön szólt a védőnőkről, a központi orvosi ügyeleti ellátásról. –Mindenkor legfontosabb a beteg, mondta. Doma Viktória bőrgyógyász szakorvos köszöntőjében egyebek mellett méltatta Semmelweis Ignác munkásságát, aki bevezette a klórmeszes kézmosást 1847-ben, mellyel elkerülhető lett a gyermekágyi láz (a szüléskor keletkezett sebek elfertőződése a szerk.) is. A szakorvos beszédében taglalta a bőrgyógyászat legújabb eredményeit.