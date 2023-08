Mindenekelőtt csökkentsük épületeink energiafogyasztását hőszigeteléssel és spóroljunk a fűtési-hűtési költségeken! Európában a hűtő- és fűtőberendezések rengeteg energiát igényelnek, ez az EU energiaszükségletének 50 százalékát teszi ki és a szén-dioxid-kibocsátás 30 százalékáért felelős. Ahhoz, hogy lecsökkentsük a kibocsátást, úgy kell épületeinket megtervezni, hogy energiaveszteségük minél kisebb legyen. Energiahatékonyságukat utólagos szigeteléssel, természetes szellőztetéssel, növényekkel vagy más árnyékolókkal, napelemekkel növelhetjük.

A magyarok a globális átlagnál gyorsabban élik fel évi erőforrásaikat, de messze nem a legrosszabbul teljesítő nemzet vagyunk. Egy hazai felmérés szerint Magyarországon csaknem 7 millió ember él családi házakban, ezek háromnegyede energetikailag korszerűtlen. A klímaválság miatt kisebb energiafelhasználású épületekre lenne szükség, azonban a jogszabály 2024 júniusáig lehetővé teszi az energetikailag korszerűtlenebb lakóházak, egyéb épületek használatba vételét. Szakemberek szerint, ha nem gondoskodunk megfelelő hőszigetelésről, az elpazarolt energia a falakon, az ablakokon, a padlón és a tetőn át távozik. A hőszigetelés most, nyáron is energiát takarít meg, hiszen egyre fontosabb a tartós hőség elleni védekezés. Egy családi ház szigetelésével felére is csökkenthetjük az energiafelhasználást. A korszerű nyílászárók és gépészet, a megújuló energiaforrások mellett a jelenleginél is jobb minőségű, vastagabb homlokzati szigetelőanyagok használata a klímavédelemért folytatott küzdelemben még jobban felértékelődik.

Mit tehetünk mi idehaza a globális túlfogyasztás ellen? Csökkentsük a fogyasztást: használjunk mindent, ameddig lehet, tudatosan vásároljunk, csak amire szükségünk van! Használjunk megújuló energiaforrásokat, csökkentsük lakóépületeink energiapazarlását, szigeteljünk! Csökkentsük a szennyezést, használjuk a közösségi közlekedést vagy kerékpárt. Kerüljük a pazarlást, használjunk energiatakarékos eszközöket, alakítsuk át otthonunkat energiatakarékossá, környezetbaráttá! Tegyük meg ezeket a lépéseket, példát mutatva – odahaza és a nyaralónkban is!