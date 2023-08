A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program közreműködésével a Zircikon rendezvény után éjszakai pótjáratokat indít a Volán augusztus 12-én és augusztus 13-án, hajnali fél egykor és fél háromkor. Ezek a hazajutást segítik a környező településekre. Az autóbuszok Zirc belterületén csak felszálló utasoknak, a további megállóhelyeken csak leszálló utasok miatt állnak meg. Mindegyik a zirci autóbuszállomásról indul, több megáll Zircen a Rákóczi téren is. Indulnak buszok a pénteki és a szombati koncertek után hajnalban Bakonybélbe, ezek megállnak többek közt Szarvaskúton, Akliban, Pénzesgyőrben, Somhegypusztán. A nagyesztergári végállomású járatok Kardosrét felé indulnak el, megállnak többek közt Imremajorban, Gézaházánál, Cseszneken a Suttyonynál, Bakonyszentkirályon több helyen, majd Cseszneken a vendéglőnél is, tovább mennek Bakonyoszlopra, Dudarra, majd azután Nagyesztergárra. Porvára szintén indulnak buszok, Borzaváron keresztül, megállnak többek köz a tündérmajori bekötőútnál. A Veszprémbe induló járatok Zircen a Rákóczi téren és a benzinkútnál is megállnak, bemennek Olaszfaluba, megállnak Eplényben, Gyulafirátótón és Kádártánál, végállomásuk a veszprémi autóbuszállomás. Az EKF-régió napijegy 24 órán át használható, autóbuszon és vonaton is.