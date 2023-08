Az idei nyár ízelítőt adott és ad abból, hogy mi vár ránk. Már ami a tagadhatatlanul beköszönő klímaváltozást illeti. A leglátványosabb jelek közé tartozik, hogy a néha kissé megterhelő meleget menetrendszerűen érkező, egyre gyakoribb viharok zavarják szét, komoly károkat okozva. Így aztán a zöld gondolat, a környezetvédelem ügyének napirenden tartása egyáltalán nem ördögtől való, sőt. Kár nevetségessé tenni a túltolással, mint ahogyan azt a németországi zöldek teszik sorozatban. Például azzal borzolják az amúgy is megtépázott idegeimet, hogy szerintük be kellene tiltani a paradicsom és a földieper termesztését, mert nevezett növények túlságosan vízigényesek ezért mindjárt annyi a földgolyónak. Már az is izgalmas volt, amikor a tehenekre fogták a közelgő apokalipszist, de most tényleg elmentek otthonról.