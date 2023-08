- A Balaton természeti kincs - fogalmazott Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő a legfontosabb közösségi értéknek nevezte a biztonságot, különös tekintettel a vizekre. Fontos, hogy az ember ismerje a szabályokat, és mindig megfelelően tudjon viselkedni fürdőzéskor, illetve a vízi eszközözök, így például a SUP és a vízibicikli használatánál. A képviselő üdvözölte a társadalmi felelősségvállalásra épülő programot, mely reményei szerint hozzájárul ahhoz, hogy a biztonságot fókuszba állítva, a jövőben még kevesebb vízi baleset történjen.

Fabó Péter polgármester a vízbiztonságot helyezte középpontba, mely fontos számukra, ugyanis négy strandot működtetnek. Szerinte nagyon fontos, hogy az ember megtanuljon úszni, ismerje a vizet, a környezetét, hogy adott esetben, például viharban tudja, mit kell tennie.

Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnöke elmondta, a Water Safety nevű vízbiztonsági programsorozatukat augusztus 4-26. között rendezik meg a hazai strandokon. A programsorozat az eddigi hagyományokhoz híven idén is több hazai várossal és a helyi önkormányzattal együttműködve valósul meg. A vízbiztonságra ösztönző programsorozat nem csak egyedülálló látványt, de kiemelkedő nyári oktatási élményt is nyújt a pihenni és kikapcsolódni vágyó strandoló gyermekek, fiatalok és családok számára. A strandon fürdőzők ugyanis ingyenesen vehetnek részt a programokon a strand nyitvatartási idejében, csütörtöktől vasárnapig. A programokon vízbiztonsági elméleti oktatás és a helyszínen kialakított Water Safety gyakorlati park várja az érdeklődőket. A foglalkozáson való részvételnek nem feltétele az úszástudás, hiszen a vízi biztonsághoz hozzátartozik a mentőmellény használata is.

A programsorozatnak a figyelemfelhívás a célja, a nyári vízparton és természetben eltöltött aktív pihenésre való ösztönzés, biztonságos körülmények között. A vízbiztonságra nevelő foglalkozásaikat úgy állították össze, hogy a gyermekek és a felnőttek számára is élményt nyújtson, amellett, hogy játékos formában tanulhatnak. Számos új sporteszköz jelenik meg évről évre, amelyek mindennapokban való helyes használatát a gyártó és/vagy a forgalmazó nem ellenőrzi, hogy elsajátította-e a vásárló és a sportoló. Az ideális felhasználási feltételek közé tartozik az időjárási viszonyok figyelembevétele, a megfelelő UV-védelem és a védőfelszerelés is. Egy eszköz nem megfelelő használata veszélyforrást hordozhat, amely megnövelheti a balesetek és szerencsétlenségek számát.

A balesetek megelőzése érdekében a programsorozaton ki lehet próbálni a vízben számos olyan eszközt, amelyek ma megtalálhatók a sportboltok polcain, és az érdeklődők megismerkedhetnek különböző típusú mentőmellényekkel is, melyek szó szerint életmentőek lehetnek adott esetben, például vízibiciklin vízbe esésnél, illetve ugrásnál.