Forrás: Berhidai Fórum

A Szent Kereszt-templom őseink hagyatéka, kincs a múltból nemcsak Berhidának, de az egész országnak, sőt egész Európának. Mindenkié, egyedi a maga történelmi múltjával, építészeti stílusával. Ereklye, amit kötelességünk megőrizni a jövő nemzedékének. A műemlék megmentéséért indított online aláírásgyűjtő kampány mellett szeptember közepétől már papír alapon is lehet csatlakozni bárkinek, csupán egyetlen aláírást kérnek bármelyik gyűjtőponton. Mindenki számít, a támogatást bárki aláírhatja, nem szükséges berhidai lakosnak lennie. Mindenkinek nagyon köszönik, aki támogatja a gyűjtést, a gyűjtőpontok száma ezek után is folyamatosan bővül. Jelenleg 54 aláírásgyűjtő pont szállt be az akcióba, jellemzően helyi és környékbeli településeken lévő üzletek, szolgáltatók.