Évek óta kedvelt és látogatott a pápaiak és a Pápa környékiek, sőt még a távolabb élők körében is a rendezvény, mely a helyi gasztronómiai hagyományok ápolása, közösségépítő szerepe miatt is kiemelt esemény. Már az első nap délutánján is többen megkóstolták a különböző ízesítésű cicegéket, mások a csülköt vagy épp a langallót preferálták, amik mellé kellemes hőmérsékletű borokat kínáltak a pincék.