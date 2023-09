Mivel nevét és a címét nem akarta megadni olvasónk, ez nehezítette lapunk utánjárását, a faluvezető dolgát szintén. Rendszeresen járja ő maga és munkatársai is a települést a parlagfűirtás ellenőrzése miatt, de ha nem látszik az utcáról más, csak egy gondozott kertrész, akkor nem derül ki számukra, hogy a hátuljában esetleg megnőtt a sokaknak allergiát okozó növény.

– Ilyenkor fontos a szomszéd bejelentése, nem is kell hivatalosan megtennie, elég egy telefon nekem és rögtön megkérem az érintett tulajdonost, hogy tegyen eleget a kötelességének. Eddig még ennyi mindig elég volt a megoldáshoz. Ha mégsem működne ez így, akkor a jegyző írásos felszólítást küld és még további lépések lehetségesek. Ám ezúttal is kérésemre rendeződött az ügy, bár minket azóta se keresett meg az újságtól segítséget kérő lakosunk. Megtaláltuk, melyik részről lehet szól, kiderült, hogy a kukoricaültetés nem sikerült, azért ütötte fel a fejét a parlagfű, lekaszálni nem tudták, a gyomirtózás sem működött, most besilózzák. Nehezíti a hasonló helyzeteket, ha régóta viszály van a szomszédok között, mert az első lépés az is lehet, ha jelzi a panaszos a közelében lakónak a gondot, de ismétlem, nekem is szólhatnak a helybeliek. Anélkül nem megy, ennyi kell a megoldáshoz – hangsúlyozta Trieblné Stanka Éva Renáta cseszneki polgármester és hozzátette: jó tudni, hogy nemcsak az önkormányzathoz lehet fordulni. A Nébih, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rendszerében több módon be lehet jelenteni a parlagfüves területeket, az alapján az illetékes hatóságok vizsgálatot indítanak, akár büntethetnek, visszajelzést adnak a panaszosnak.