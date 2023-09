– Zircen a lakossági házhoz menő szelektív gyűjtés minden hónap utolsó keddjén és szerdáján történik, rendkívüli esetben ez egy nappal tolódhat. A képen látható szelektív edényt csütörtökön fogjuk üríteni, a családi házas övezet többi szelektív edényével együtt. Kollégáim állítása szerint ennek a gyűjtőedénynek csak egyszer hiúsult meg a kiürítése, akkor sajnos nem tudtak hozzáférni. Ezúton is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy logisztikai átszervezések miatt már nemcsak reggel vagy délelőtt, hanem délután is érkezhetnek kollégáink, tehát arra kérünk minden érintettet, hogy amennyiben napközben azt látja, hogy a gyűjtőedényében még benne van a hulladék, ne húzza be azt zárt helyre. Köszönjük a megértésüket! – írta a lapunknak küldött válaszában Czaun János, a VHK Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Olvasóink hasonló témákban elküldhetik kérdéseiket szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre, igyekszünk azokra válaszokat kérni, és megjelentetjük azokat lapunkban.