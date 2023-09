Hebling Zsolt polgármester. Megjegyezte: „örüljünk a Balatonnak, annak, hogy itt élhetünk! Védjük a tó jó hírét, amely mindannyiunk közös érdeke!”

Fotó: Kovács Erika

– Ezek a hírek a Balatont, és azon belül településünket is érintik – mondta Hebling Zsolt. Alsóörs polgármestere kiemelte, nem tartja szerencsésnek a véleményalkotást az illetékes szakemberek, hatóságok megszólalása előtt. – Önkormányzatunk a hírek megjelenése után azonnal megkezdte a tájékozódást. Felvettem a kapcsolatot a Balatoni Szövetség elnökével, aki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézethez fordul, és beszéltem a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetőjével is, aki jelezte, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot is bevonta a kérdés kezelésébe. Úgy gondolom, hogy célszerű lenne megvárni a hivatalos álláspontot, az állapot feltárását, az okok szakmai vizsgálatát és az elvégzendő feladatokat a véleményalkotás előtt – hangsúlyozta Hebling Zsolt polgármester. Megjegyezte: „örüljünk a Balatonnak, annak, hogy itt élhetünk! Védjük a tó jó hírét, amely mindannyiunk közös érdeke!”