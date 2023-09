Körhinták, különféle játékok, meglepetések és kirakodóvásár várták az embereket, akik nemcsak helyből, hanem a környékről is érkeztek szép számmal. Alsóörs önkormányzata szervezte meg a vidám programot az érkezőknek, akik nagyon szívesen fogadták a nyárvégi ajándékot.

Ahogy minden évben, idén is felkereste Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere és felesége a színes, vidám forgatagot. A polgármester kiemelte, gyermekkorától kezdve jár az alsóörsi búcsúba, ami szép emlékeket idéz fel benne. Arról is beszéltek, hogy örömmel látják a jókedvet, és a színes, vidám program kedvezően érinti az idegenforgalmat is, mert sokan érkeznek ilyenkor is ide, amikor a nyári szezont búcsúztatják. – A nyarat természetesen nem, mert kitűnő az idő és a Balaton hőmérséklete is alkalmas fürdőzésre, úszásra – hangsúlyozta Hebling Zsolt.