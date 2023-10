A Bányászati Múzeumban továbbra is népszerű a fejlámpás tárlatvezetés, amelyre kisgyermekes családok is nagy számban látogattak el. Pénteken délután Szunyogh Gábor tartott bemutatót a bányában egykor használt szállítóeszköz, a kas működéséről. A veszélyes helyekről, ahova ember nem mehetett be, a szenet kijuttató saraboló vitla működését saját készítésű eszközzel mutatta be. Gulyás Péter, a múzeum munkatársa, geológus UV-lámpa fényénél mutatott be ásványokat. Azt követően a különböző korokban előkerült leleteket nézték meg az érdeklődők. Közben besötétedett, és Horváth Károly nyugalmazott bányamérnök vezetésével kezdődött a fejlámpás tárlatvezetés. A látogatóknak bányászszendvicset kellett készíteniük. A csapat felnőtt tagjai közösen megfejtették, hogy három szelet kenyér, közte zsír és hagyma volt az, újságpapírba csomagolva. A jelentkezők hozzáláttak az elkészítéséhez, majd mindenkit megkínáltak. A tárlatvezetésen képet kaptak arról, hogyan éltek és dolgoztak a nehéz és veszélyes szakma művelői.

A csillagászok előadásán is nagy volt az érdeklődé

Fotó: Gyarmati László

Szombaton a Városi Múzeumban a Bakonyi Csillagászati Egyesület tagjai az Űrbatyu-II. küldetésről tartottak előadást. A Várpalotáról 2020. augusztus 20-án indított magaslégköri ballonban többek között nagy felbontású, 360 fokos képalkotásra képes kamerák, GPS és nyomkövető rendszer kapott helyet. A műszer több mint 30 ezer méter magasra emelkedett, ahol a ballon már a légnyomáskülönbségtől annyira kitágult, hogy eldurrant. Az Űrbatyu, a nikecelldoboz visszatért a földre, az egyesület tagjai megtalálták, a műszerek által rögzített adatokat kinyerték, feldolgozták, és a tudományágat népszerűsítve számos helyen bemutatták. Szombaton sötétedés után távcsöves égboltvizsgálatot tartottak. TA

