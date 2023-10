Tudja az olvasó, mennyi energia szükséges egy PET palack előállításához? Nem? Akkor irány az evezőpadra! Garantált, hogy a következő bevásárláskor kicsit másként néz majd az ilyen-olyan löttyöket tartalmazó plasztikflakonokra. De ez csak egy a sok játékos, mégis nagyon komoly mondanivalóval bíró attrakcióból, amelyek a hivatalosan október 31-én, Áder János köztársasági elnök beszédével kezdődő Green Up rendezvénysorozaton várja a remélhetőleg sok érdeklődőt.

A nagy látogatottság azért is valószínű, mivel a Pannon Egyetem hitelesen áll ki a fenntarthatóság ügyéért. Itt messze nem kizárólag az intézményen belül zajló környezetvédelmi képzési és kutatási tevékenységről van szó, hanem a társadalom minél szélesebb körének bevonását célzó kezdeményezésekről, programokról is. Utóbbiak közül a legnagyobb sikert talán a világhírű brit etológus, Jane Goodall előadása aratta, de sokan voltak kíváncsiak a PET kupára, a Planet kiállításra, a Fenntarthatósági Kalandtúrára és a HOPE konferenciára is.