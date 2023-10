Lóky György a 80-as évek elején Marcaliban ismerkedett meg a numizmatikával, akkor Pécsre járt találkozókra. Ezeknek az összejöveteleknek a mintájára javasolta a pápai éremgyűjtőknek, hogy a városban is szervezzenek hasonló rendezvényeket. Így is lett, a pápai tavaszi Bakonyvidéki Éremgyűjtő Találkozóból idén áprilisban már a negyvenediket rendezték, akárcsak az ezredfordulón indult nyári Érem- és Fegyverbörzét, melyből augusztusban a huszonharmadikat tartották.

− Mindenféle túlzás nélkül mondhatjuk, Gyuri bácsi volt a csapatunk motorja, az ő nyugodt, derűs habitusa, megfontolt, körültekintő gondolkodásmódja, precizitása, munkabírása, numizmatikai tudása minta volt mindannyiunk számára – mondta Buzás Gyula, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Pápai Csoportjának elnöke.

− Az ő ötlete volt az ezen alkalmakra készült „büféjegy”, vagyis alkalmi pénz kiadása, melyek igényességükkel kivívták a gyűjtőtársak érdeklődést is, ezekről egy kis katalógust is írt. Az ő kezdeményezése volt az őszi időszakban megtartott szakköri kirándulás, több, mint egy tucatnyi ilyet szervezett meg a tagság legnagyobb örömére. Nemcsak a pápai csoport „belső összetartása”, működése köszönhető neki, hanem az országos kapcsolattartás is: sok éremgyűjtő találkozón vett részt feleségével országszerte, valamint sokáig ő képviselte csoportunkat a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete küldöttgyűlésein.

Tudása számunkra etalon volt. Számtalan kiállítás, bemutató résztvevője, szervezője volt városunkban és környékén, valamint szívesen ment el iskolákba is előadásokat tartani a diákoknak. Neki is köszönhetően a Pápai Éremgyűjtő Kör 1995-ben megkapta Pápa Város Díszoklevelét, 2017-ben pedig a Pápai Városbarát Egylet Éberhardt Károly-emlékérmét

− idézte fel Buzás Gyula, aki azt mondta, nehéz, de megtisztelő feladat lesz Lóky György örökségét továbbvinni, a pápai éremgyűjtő csoport működését az általa és a hajdani vezetőségi és szakköri társai által kialakított úton haladva fenntartani, de szerencsére olyan tudást és emberi mintát adott át, ami ebben segíti őket.