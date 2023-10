A rendkívül színes, gazdag programsorozat iránt mindenhol hatalmas tömeg érdeklődött. Rendkívül ötletes, izgalmas és meghökkentő jelmezt viseltek felnőttek és gyerekek egyaránt, de még a házi kedvenceket is alkalomhoz illő maskarába öltöztették. Mindegyik helyszínen sorok kígyóztak a bejutásért, az egész városban különleges hangulat uralkodott. A fesztivál egyik fénypontja volt a különleges revüműsor a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központban, amit ebből az alkalomból Horror Hotelnek neveztek el, ezt az épület falán kivilágítva láthatta is a közönség.

Színháztermét pedig a fesztivál hangulatához illően rendezték be, ahol hazai és külföldi művészek, köztük artisták, táncosok ragyogó hangulatú, különleges színpadi produkciót mutattak be. A szervezők a fesztiválon rendkívül látványos és színes programokkal várták az embereket, sokan az egész országból ezért a rendezvényért jöttek el. Lehetett látni egyebek mellett boszi örömtáncot, tűzzsonglőr show-t, lepkeszörnyeket. Részt lehetett venni a borzongás túrán és tárlatvezetésen, be lehetett menni az alkalomhoz kialakított labirintusba. Az érdeklődőket a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa és a helybeli bobpálya támogatásával kisvonat szállította a különféle helyszínek között. Természetesen a kitűnő zene is a fesztivál hangulatához illeszkedett.