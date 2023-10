Pápa városát Áldozó Tamás polgármester, Nagy Krisztina jegyző, Bordás Ferenc, a Közszolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vörös Dániel, a Pápai Vízmű Zrt. vezérigazgatója és Bakos László önkormányzati képviselő képviselte, s bár az út nem volt zökkenőmentes, végül 42 óra utazás után a küldöttség megérkezett az ukrán városba.

- Kilenc európai ország vesz részt a projektben, melynek célja partneri kapcsolatokon keresztül a háborús károkat szenvedett települések újjáépítésében való közreműködés – tájékoztatott Áldozó Tamás. - Úgy tapasztaltam, hogy nagyon vártak minket, a személyes jelenlétünk biztatást, reményt jelentett atekintetben, hogy Európának békében élő része nem felejtette el őket.

Forrás: Önkormányzat

A polgármester elmondta, Lebegyin városa is sok tragédián és veszteségen ment keresztül, hiszen ezidáig harminc helyi lakos vesztette életét a háborúban.

- A helyiek arcán egyszerre lehetett látni a reménytelenséget és a jövőbe vetett optimizmust - folytatta a városvezető. - Két éjszakát töltöttünk kint, mely során közszolgáltatásokat látogattunk meg, többek között a városházát, az általános-és középiskolát, a kormányhivatalt, megtekintettük azokat a területeket, ahol az ukránok háborús károkat szenvedtek és koszorúztunk is a temetőben. Sajnos egy ide nősült, kárpátaljai magyar fiatalember is elhunyt a harcokban, az ő sírjára is virágokat helyeztünk el – mesélte a polgármester.