A fogasokra bárki elhelyezhet télikabátokat és bárki el is vihet onnan magának valót. Dobozokba pedig meleg ruhákat, lábbeliket lehet rakni és természetesen lehet azokból válogatni is. Az akciónak jótékony és környezetvédő célja is van, praktikusan csereberélhetik holmijaikat a városban és a környékén lakók.