A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet hívta idén is a gyermekeket – és kérte a hitoktatókat, szülőket, pedagógusokat –, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért a világ békéjéért. Immár ötödik esztendeje, hogy a Veszprémi Főegyházmegyében is minden katolikus intézmény csatlakozik a kezdeményezéshez. Pápán az alkalom kiinduló gondolata az a Szent Pio atyától származó idézet volt, miszerint: "Ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. A Szent István alsósai az iskola udvarán, a felsősök a Bencés templomban imádkoztak, míg az ovisok az óvoda tornaszobájában gyűltek össze abban reménykedve, hogy imáik meghallgatásra találnak. A kicsik rózsafüzéreit az imaalkalom végén meg is áldották.