A diskurzus keretében Európa keleti és nyugati feléről a két nemzet diákjai végre találkozhattak. A Bródy-gimnázium kétnyelvű ikrei, Hubai-Moura Gabriel és Hubai-Moura Santiago anyanyelvükön üdvözölték a portugál tanulókat. A magyar és luzitán felek bemutatták iskoláikat, az ajkai fiatalok az intézmény névadója, Bródy Imre példaadó életéről is szóltak. A tanulók feltárták a finnugor magyar és az újlatin portugál nyelvek különbségeit és megállapították, hogy az eltérő nyelvi vonások az összehasonlítás során jól kirajzolódtak. Verseket olvastak, Petőfitől a Föltámadott a tenger című költeményt és Petőcz Andrástól a Táncol a sivatagi nő című verset, majd az ajkai diákok a portugál Alvero de Campos egyik költeményét hallhatták. Kihagyhatatlan téma volt az angol nyelv szerepe, a résztvevők megjegyezték, hogy a Z-generációra jelentős hatást gyakorol az angol ajkú országokból áramló modern szleng. Azonban azt is észrevették, hogy a különböző tudományágak szaknyelve, illetve egyéb szofisztikált szavak szintén gyakran az angol, valójában a latin nyelvből erednek. A nap záró témájaként arról beszéltek, milyen szerepet tölt be az olvasás és a szépirodalom a fiatalok életében.

Az esemény sikerét mutatja, hogy a két iskola további együttműködésben állapodott meg. A diákok munkáját Kersnerné Trombitás Judit tanárnő és Kersner Ákos tanár készítette elő és koordinálta.