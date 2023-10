A lepke a tölgy-pávaszem (Antheraea yamamai) névre hallgat, de tölgy-selyemlepkénak vagy japán selyemlepkének is nevezik. Eredeti élőhelye Japán. Európában inváziós fajnak számít. Egykor tenyésztési célból hozták be Ausztriába, mivel hernyója selyemgyártásra alkalmasnak tűnő gubót sző. A kísérlet nem sikerült, és a telephelyről kiszabadult példányok intenzíven terjednek dél és kelet felé. Magyarországon 1954-ben tűnt fel. Leginkább az ország nyugati feléből ismert, de van már adata a Dunától keletre is. A kimondottan nagy lepke szárnyának fesztávolsága 110–152 milliméter; teste sárga, esetleg barna. A nőstény egyszínű sárga, a szárnya szélén rózsaszín sávval, a ,,pávaszem" közepe átlátszó. A hím sokkal szebb és színesebb. Nagy, zömök teste hasonlít a többi hazai éjjeli pávaszeméhez, főleg a nagy pávaszemmel téveszthető össze. Európában főként tölgyesekben és bükkösökben él; erdészetileg nem kártevő. Hernyója a lombhullató fák levelein él. GAB Fotó: olvasó/Sárközi Istvánné