Nagy Attila, Csetény polgármestere virággal és emléklappal köszönte meg Lezsák Istvánné szakápoló, Magdi nővér negyedszázados ügyeleti munkáját

Forrás: csetényi önkormányzat

A köszöntés alkalmából az egészségügyben dolgozó asszony a pályája kezdetéről is beszélt az önkormányzat munkatársainak. Kiderült, hogy gyermekkorában szemüveges volt, és Veszprémbe járt szemészetre. Látta, mit csinált ott egy nővér, aki őt is kedvesen kérdezgette, kíváncsi lett, és úgy döntött, ilyen feladatokkal szeretne foglalkozni. Már 45 éve van az egészségügyben, 40 év után nyugdíjba ment, de azóta is dolgozik Csetényben, Cziniel Szabolcs háziorvos mellett.

Marton Tímeától, az önkormányzat közművelődési szakemberétől tudjuk, hogy Lezsák Istvánné több szakterületen tapasztalatot szerzett. A szakiskola elvégzése után pályakezdőként Budapestre került belgyógyászati osztályra. Még nem volt 18 éves, anyukája kísérte el a fővárosba, ahol nővárszállón lakott. Gyakran honvágya volt, viszont jó szakemberek mellett szerzett gyakorlatot. A szerelem hozta haza Zircre. Szintén belgyógyászati rendelőbe került, majd három fia született. Később a gyerekrendelőben, az iskolafogászaton is sokan hálásak voltak szakszerű segítségéért, helyettesített nőgyógyászaton is.

Az ügyeleti szolgálatról felidézte, hogy heti egy alkalommal volt beosztva, illetve kéthetente hétvégére, úgy, hogy 24 órában dolgozott orvosokkal együtt, 16 órától reggel 8-ig, hétvégén szombat reggeltől vasárnap reggelig. Kihívás volt számára, mert felnőttekkel is foglalkozhatott. Új ismereteket szerzett, sok orvost megismert, sokat tanult tőlük, újabb végzettséget is kellett szereznie.

Dolgozott a gyermekrendelőben, pluszmunkát vállalt magánrendelésen, ügyelt és folyamatosan képezte magát. Hogy sikerült ez? Magdi jó logisztikusnak tartja magát, és a nagyszülők segítettek neki a gyermeknevelésben. Már van hat unokája, jut ideje a családjára, az unokázásra, sőt, még szabadideje is van, olyankor szeret kirándulni, színházba járni.

Szakápolóként azt vallja, hogy empátia kell a betegekhez, kiszolgáltatott állapotban vannak, segíteni kell nekik, hogy tovább tudjanak lépni. Át kell érezni a helyzetüket, az egészségügyben dolgozóknak szerinte együttérzőnek kell lenniük. Úgy véli, ennyi időt a szakmájában csak akkor tud eltölteni egy ember, ha kellő alázat és segíteni akarás van benne. Közben megszerette a csetényieket. Sok az örömteli tapasztalata, de a nehézségeket sem titkolja. Nem volt könnyű először szembesülni a halállal, alig 18 esztendősen, messze a családjától, de az idősebb nővérek sokat segítettek neki abban, hogy a pályán maradjon. A váltások is nehezek voltak számára, amikor mindig új helyzetekkel került szembe, de azt is tudja, hogy ez a fejlődés elengedhetetlen feltétele.

Az ügyelet során ügyeletvezető asszisztensi feladatokat látott el: beosztotta a nővéreket, az ügyeletes orvos beleegyezésével gyógyszereket rendelt, beszerezte a szükséges dolgokat. Elárulta, hogy szenteste napján és újévkor az ügyelet a felügyelete alatt mindig arra jutott, aki beosztotta a munkarendet, azaz főként rá. Ehhez kellett mindig igazítania a családi ünneplést, de ez a teher most lekerült róla, 25 év után az idei lesz az első teljesen szabad karácsonya.

Ritka a mai világban, hogy az ember az egész életét egy pályán tölti el. Gratulálunk ehhez a sikeres életúthoz! Kívánunk tartalmas nyugdíjas éveket és boldog, békés karácsonyt a családja körében!

– ezekkel a szavakkal köszöntötték Magdit többek között a csetényi önkormányzatot képviselők.