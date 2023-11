Pénteken délután érkeztek a Jegesmedvék egy pénzesgyőri vendégházba, Pribék István tréner, a csoport vezetője ott, illetve onnan indulva szervezte a különféle, jobbnál jobb programokat.

– Szerintem jól jön az embernek a kikapcsolódás, a kizökkenés a hétköznapokból, hátrahagyva a munkahelyi, családi, magánéleti feladatokat, esetleges gondokat – mondta István. Hozzátette, itt egy hasonló és támogató közösségben mindenki önmaga tud lenni. A túrázás a Kerteskői-szurdokhoz a gyönyörű Bakonyba, az edzések, a légzőgyakorlatok, a hideg vizes merülések mind-mind összehozzák az embereket, miközben pihennek, kimozdulnak komfortzónájukból. Ráadásul mindez nagyon jótékonyan érinti az ember egészségét, hangulatát.

Fotó: Kovács Erika/Napló

István gondoskodott a szezonális és lokális ennivalóról is, hogy az a helyi és környékbeli termelőktől, gazdaságokból származzon, és természetes legyen mindennek az összetevője. Így szerezte be egyebek mellett a kolbászt, a sonkát, a szalonnát, a hurkát, a sajtokat, a tojást és a zöldségeket. István beszélt a csoportnak az életmódváltásról is, az időablakos étkezésről is. Így például nyolc órán belül étkezzünk, a nap többi részében pedig semmit ne együnk. Érdemes ügyelni az élelmiszer összetételére is, így például célszerű mellőzni a finomított szénhidrátokat, a cukrot, a lisztet.

Fotó: Kovács Erika/Napló

Szóba került az alvás, mely akkor lehet nyugodt és mély, ha este az ember nem fogyaszt alkoholt, lefekvés előtt három órával nem eszik semmit, és kerüli a kék fényt, illetve ezt a fényt kiszűrő szemüveget visel. Ezt a fényt árasztja egyébként a lakások lámpája és minden elektronikai eszköz is. Ne böngésszük a telefont, a közösségi médiát lefekvés előtt, legyen teljes sötétség és optimális a szoba hőmérséklete. A nyugodt alvást az idegrendszert megnyugtató légzéssel is elérhetjük, amit gyakoroltak is a Jegesmedvék.

– A hidegterápia régóta része az életünknek – mondta Murvai József és Csáki Róbert, ők régóta tagjai a Balatoni Jegesmedvéknek. Mindketten mérnökök egy cégnél, József vezetői feladatokat is ellát, így mindketten gyakran találkoznak a stresszes élethelyzettel, amit a hidegfürdőzés vagy a mostani bakonyi elvonulás tökéletesen elűz.

Amikor belemegy az ember a hideg vízbe, hirtelen megszűnik a külvilág, illetve kívül marad. Amíg eltelik 2-30 másodperc, nem jut eszébe semmilyen gondolat, csak úgy van az ember, azt érzi, hogy megérkezett, és ez nagyon jó érzés! Amikor kijön a vízből, még órákig a nyugalom, illetve ez a fantasztikus érzés tölti el, nem foglalkozik a feladatokkal, gondokkal. Ezért az érzésért jeges szélben, esőben is érdemes belemenni akár ötfokos vízbe is

– fogalmazott József.