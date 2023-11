Mint az ajkai egyesület a közösségi oldalán írta, a kétéves ebnek többen küldtek ajándékokat. Közösségi oldalukon fotókon és TikTok-csatornájukon videón mutatták meg, milyen jól sikerült Debóra születésnapja. Mint megtudtuk, újabb gazdira váró ebeknek is szeretnének hasonló meglepetést okozni. Csinos 25-én, Sessy pedig 29-én ünnepel majd. Persze mindegyik kutyusnak az lenne a legnagyobb ajándék, ha végre gazdira lelnének, de a Vahurnál így is igyekeznek a napjaikat szebbé tenni. És mint látható, ebben mások is segítenek nekik.

A közelmúltban egyébként rengetegen, köztük sok kisgyermekes család kereste fel a Vahur menhelyet Ajkán, ahol az állatok világnapja alkalmából nyílt napot rendeztek, hogy bemutassák az életüket, és látogatóik adományokkal, tombolákkal is segítsenek a gazdátlan kutyák sorsán. Mint megtudtuk, a menhelyen nagyon fontosnak tartják, hogy látogatóik minél fiatalabb korban megismerkedjenek a felelős állattartással, az örökbefogadással, az ivartalanítás jelentőségével. Céljuk, hogy minél több árva állat találjon szerető gazdára, és az is nagyon jó, ha a látogatók megsétáltatják a négylábúakat, de arra is van példa, hogy ilyenkor választják ki a gazdik a leendő négylábú társukat.