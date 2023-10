Antal Laura, a Vahur Állatvédő Egyesület és a menhely vezetője elmondta, önkénteseik nélkül nem tudnának dolgozni, eredményeket elérni. A menhelyi élet ugyanis 365 napból áll, menni kell negyvenfokos hőségben és mínusz húsz fokban is, a hét mindennapján. Emellett állatorvoshoz is vinni kell az állatokat, vagy mennek értük, mert kidobták őket, illetve mentenek borzalmas körülmények közül, ami sajnos sokszor megtörténik.

A menhelyen nagyon fontosnak tartják, hogy bemutassák életüket, és látogatóik minél fiatalabb korban megismerkedjenek a felelős állattartással, az örökbefogadással, az ivartalanítás jelentőségével. Céljuk, hogy minél több árva állat találjon szerető gazdára, és az is nagyon jó, ha a látogatók megsétáltatják a négylábúakat, de arra is van példa, hogy ilyenkor választják ki a gazdik a leendő négylábú társukat.

Laura elmondta azt is, hogy a menhelyeknek meghatározó szerepük van az állatvédelemben, mert sajnos sok a kóbor, gazdátlan állat, és nem mindegy, milyen körülmények között élnek, amíg szerető gazdára találnak. Az egyesület képviselői gyakran látogatják az óvodákat, iskolákat, ahol beszélnek a gyermekeknek a felelős állattartásáról, és ezzel a céllal rajzpályázatot is hirdetnek számukra. Rendszeresen gyűjtenek a Te Számítasz Egyesületnek is, mellyel a nehéz helyzetben élő gyermekeket segítik.

Mint ismert, október 4-e tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. században hirdette, hogy szeretni, tisztelni kell a környezetet.