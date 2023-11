Amikor beadták a pályázatot, évente hárommillió forintos megtakarítást szerettek volna elérni, de amikor elkezdődött a terv megvalósítása, már látszott, hogy ennél többről van szó. Mivel a kivitelezés nyolcvan százaléka elkészült, már spórol vele a falu, és már tudni lehet, hogy évente 12 millió forinttal olcsóbb lesz a községháza működtetése, mint a fejlesztések nélkül lenne.

Gazdasági és környezetvédelmi szempontok is közrejátszottak a változtatás elkezdéséhez. Ez az energetikai célú fejlesztésre elnyert pályázati támogatás, a faluház minél alacsonyabb rezsiköltségen tartása azért volt kiemelt célja az önkormányzatnak, mert ebben az épületben kapott helyet a polgármesteri hivatal mellett a könyvtár, az orvosi rendelő, a közösségi színtér és a posta is.

Szirbek Tiborné nagyesztergári polgármester és Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a faluház energetikai átalakításának bemutatóján

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A projekttervek nyolcvan százalékát már megvalósították, festést, burkolatcserét végeztettek, a mosdók akadálymentesítése megtörtént. Hőszigetelték az épületet, a tetőteret, a homlokzatot is. Kicserélték a nyílászárókat, az ajtókat, az ablakokat háromrétegűekre. A hőszivattyút beépítették, a napelemparkot ugyancsak kialakították, egy része a tetőn, egy része az épület mellett található, rácsatlakoztatása a hálózatra folyamatban van. Az utóbbi két projektelem jelenti a fűtéskorszerűsítést, és a napelemek az elektromos áramot is biztosítják. A faluházat már le is csatlakoztatták a gázszolgáltatóról. A fő célt nagyrészt teljesítették, ami nagy jelentőségű a községnek – ebben a projektbemutatón megjelentek egyetértettek.